https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819148791.html

На границе ДНР выстроились очереди желающих проголосовать на референдуме

На границе ДНР выстроились очереди желающих проголосовать на референдуме - РИА Новости, 24.09.2022

На границе ДНР выстроились очереди желающих проголосовать на референдуме

Длинные очереди жителей ДНР, желающих попасть домой, чтобы проголосовать на референдуме по вопросу о вхождении в состав России, выстроились на границе России и... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:22

2022-09-24T13:22

2022-09-24T13:22

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донецкая народная республика

референдум в донбассе

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КПП "Успенка" (ДНР), 24 сен - РИА Новости. Длинные очереди жителей ДНР, желающих попасть домой, чтобы проголосовать на референдуме по вопросу о вхождении в состав России, выстроились на границе России и ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.Сейчас на границе ДНР с российской стороны достаточно многолюдно. Жители ДНР спешат вернуться домой - многие из деловых поездок, но кто-то отмечает, что едет специально, чтобы принять участие в референдуме. Из-за наплыва желающих пересечь границу на это сейчас уходит час-полтора."Конечно, есть участки и в России, но это не то - я хочу проголосовать дома, вместе с соседями и земляками", - рассказал корреспонденту РИА Новости пенсионер Геннадий. Последние месяцы он жил у родственников в Воронежской области, а сейчас решил вернуться в родную Макеевку.По его словам, жители ДНР ждали такой возможности восемь лет и он "не может остаться в стороне".Женщина средних лет по имени Ирина также решила вернуться в Донецк."В последнее время в Донецке опасно - снаряды прилетают по центру города, так как Украина получила американское оружие. У кого есть возможность, уезжают в Россию. Но сейчас я решила рискнуть и съездить домой - проголосовать, да и дела дома накопились. Мы верим, что после вступления в состав России в Донецке будет мир, Россия сумеет нас защитить", - рассказала Ирина.Подслушав наш разговор, своим мнением наперебой начинают делиться и другие соседи по очереди. Люди надеются, что после референдума в ДНР "будут российские зарплаты и пенсии", а границу, на пересечение которой нужно тратить время, уберут.В самом Донецке спокойная обстановка, по меркам мирного времени на улицах достаточно малолюдно - украинские военные продолжают обстреливать город. Только за субботу погибла жительница Куйбышевского района, мужчина в центре города получил ранения про обстреле снарядами "натовского калибра" 155 мм, сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819135509.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1819084966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, референдум в донбассе