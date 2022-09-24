https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819141293.html

Глава Мелитополя проголосовала на референдуме о вхождении в Россию

Глава Мелитополя проголосовала на референдуме о вхождении в Россию - РИА Новости, 24.09.2022

Глава Мелитополя проголосовала на референдуме о вхождении в Россию

Глава Мелитополя Галина Данильченко проголосовала на референдуме о вхождении Запорожской области в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:29

2022-09-24T12:29

2022-09-24T12:29

в мире

галина данильченко

мелитополь

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819140331_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84c26511fb9150944145fed0e28f141a.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Глава Мелитополя Галина Данильченко проголосовала на референдуме о вхождении Запорожской области в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости."Для меня это огромный праздник, как и для всех жителей нашего города, всей области, да и всех освобожденных территорий. Мы очень ждали день, когда наконец-то сможем отдать голос за то, чтобы вернуться в свою семью, стать братским народом с Россией. Мы верим в наше будущее, верим, что будем жить в безопасной стране. Я в мыслях уже много раз представляла себе это событие и готовилась к нему. Это исторический важный момент для нас для всех", - сказала Данильченко журналистам.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

мелитополь

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава Мелитополя Галина Данильченко проголосовала на референдуме Глава Мелитополя Галина Данильченко проголосовала на референдуме 2022-09-24T12:29 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, галина данильченко, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область