https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819133556.html

Почти 18 тысяч жителей ДНР проголосовали в пятницу в России на референдуме

Почти 18 тысяч жителей ДНР проголосовали в пятницу в России на референдуме - РИА Новости, 24.09.2022

Почти 18 тысяч жителей ДНР проголосовали в пятницу в России на референдуме

Почти 18 тысяч граждан ДНР, находящихся в России, приняли участие в референдуме в первый день голосования, заявила глава представительства Донецкой Народной... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T11:36

2022-09-24T11:36

2022-09-24T11:40

общество

донецкая народная республика

россия

донбасс

референдум в донбассе

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Почти 18 тысяч граждан ДНР, находящихся в России, приняли участие в референдуме в первый день голосования, заявила глава представительства Донецкой Народной Республики в Москве Ольга Макеева."За вчерашний день проголосовало на территории посольства ДНР свыше 550 граждан ДНР, а на территории всей РФ - почти 18 тысяч граждан ДНР", - сказала она в ходе мероприятия в Общественной палате России.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, россия, донбасс, референдум в донбассе