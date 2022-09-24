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В России 11 тысяч жителей Херсонской области проголосовали на референдуме

В России 11 тысяч жителей Херсонской области проголосовали на референдуме - РИА Новости, 24.09.2022

В России 11 тысяч жителей Херсонской области проголосовали на референдуме

Более 11 тысяч жителей Херсонской области, по состоянию на утро субботы, проголосовали на референдуме по вхождению области в состав РФ на избирательных... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T09:40

2022-09-24T09:40

2022-09-24T09:40

общество

референдумы на освобожденных территориях

херсонская область

россия

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ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Более 11 тысяч жителей Херсонской области, по состоянию на утро субботы, проголосовали на референдуме по вхождению области в состав РФ на избирательных участках, расположенных на территории России, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."На территории Российской Федерации, по состоянию на сегодня, в зарубежных участковых избирательных комиссиях проголосовали 11 340 жителей Херсонской области", - сказала Захарова."Нарушений и жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало", - отметила она.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дождь и многометровые очереди: референдум в Херсоне и Макеевке Очереди из желающих поучаствовать в референдумах в Херсоне и донецкой Макеевке 2022-09-24T09:40 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область , россия