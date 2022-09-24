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В Херсонской области последний день референдума объявили выходным

В Херсонской области последний день референдума объявили выходным - РИА Новости, 24.09.2022

В Херсонской области последний день референдума объявили выходным

В Херсонской области последний день голосования на референдуме будет выходным, сообщается в Telegram-канале региональной администрации. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T09:35

2022-09-24T09:35

2022-09-24T10:31

в мире

херсонская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В Херсонской области последний день голосования на референдуме будет выходным, сообщается в Telegram-канале региональной администрации."В целях проведения голосования на стационарных участках в рамках референдума по вопросу о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации 27 сентября объявлен выходным днем", — говорится в публикации.Референдум по вопросу о присоединении к России начался накануне утром в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он продлится пять дней — до 26 сентября будет проходить выездное и придомовое голосование, а 27-го откроются стационарные участки.С инициативой немедленно провести плебисцит к властям освобожденных территорий и республик Донбасса обратились представители общественности. По их словам, вхождение в состав России обезопасит эти территории и восстановит историческую справедливость, что жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дождь и многометровые очереди: референдум в Херсоне и Макеевке Очереди из желающих поучаствовать в референдумах в Херсоне и донецкой Макеевке 2022-09-24T09:35 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях