https://ria.ru/20220924/gaz-1819119009.html
Сийярто: некоторые страны не смогут пережить зиму без российского газа
Сийярто: некоторые страны не смогут пережить зиму без российского газа - РИА Новости, 24.09.2022
Сийярто: некоторые страны не смогут пережить зиму без российского газа
Венгрия располагает достаточными запасами газа в своих хранилищах в преддверии зимы благодаря поставка из РФ, но ряду других стран Европы пережить зиму без... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:49
2022-09-24T09:49
2022-09-24T09:49
экономика
европа
венгрия
россия
природный газ
петер сийярто
мид венгрии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760658918_0:211:3046:1924_1920x0_80_0_0_4109d212a7d9fc96f87f3d24a95bfbb6.jpg
ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия располагает достаточными запасами газа в своих хранилищах в преддверии зимы благодаря поставка из РФ, но ряду других стран Европы пережить зиму без российского топлива будет невозможно, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сиярто."Не могу говорить за другие страны, но в Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. Сейчас мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без российского газа. Однако мне неизвестно, что сами западноевропейские страны думают об этом", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Министр также подверг критике заявления ряда европейских чиновников касательно высокой заполненности их газовых хранилищ. По словам Сиярто, важно оценивать этот показатель не в абсолютных значениях, а в соотношении с уровнем потребления газа в каждой из стран."Когда европейцы высказываются об уровне заполненности хранилищ, они говорят про 80, 90, 100%. При этом они всегда соотносят с вместимостью хранилищ, хотя кого волнует вместимость, когда нужно заботиться о расходе. В среднем в Европе заполненность с учетом потребления составляет 23%, в нашем случае – 41%", - рассказал Сиярто.Глава венгерского МИД добавил, что призывает своих коллег в Европе "быть реалистами", поскольку проблемы в сфере энергетики "не носят политический, идеологический или вымышленный характер". "Это реальные проблемы, и нам нужно подходить к этому серьезно", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20220923/gaz-1818949190.html
https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html
европа
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760658918_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_83fd165c8c28fbb1f2a366b86944e778.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, венгрия, россия, природный газ, петер сийярто, мид венгрии
Экономика, Европа, Венгрия, Россия, Природный газ, Петер Сийярто, МИД Венгрии
Сийярто: некоторые страны не смогут пережить зиму без российского газа
Глава МИД Венгрии Сийярто: ряд стран Европы не смогут пережить зиму без российского газа
ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия располагает достаточными запасами газа в своих хранилищах в преддверии зимы благодаря поставка из РФ, но ряду других стран Европы пережить зиму без российского топлива будет невозможно, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сиярто.
"Не могу говорить за другие страны, но в Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. Сейчас мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без российского газа. Однако мне неизвестно, что сами западноевропейские страны думают об этом", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке
для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
.
Министр также подверг критике заявления ряда европейских чиновников касательно высокой заполненности их газовых хранилищ. По словам Сиярто, важно оценивать этот показатель не в абсолютных значениях, а в соотношении с уровнем потребления газа в каждой из стран.
"Когда европейцы высказываются об уровне заполненности хранилищ, они говорят про 80, 90, 100%. При этом они всегда соотносят с вместимостью хранилищ, хотя кого волнует вместимость, когда нужно заботиться о расходе. В среднем в Европе заполненность с учетом потребления составляет 23%, в нашем случае – 41%", - рассказал Сиярто.
Глава венгерского МИД добавил, что призывает своих коллег в Европе "быть реалистами", поскольку проблемы в сфере энергетики "не носят политический, идеологический или вымышленный характер". "Это реальные проблемы, и нам нужно подходить к этому серьезно", - подчеркнул министр.