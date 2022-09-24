https://ria.ru/20220924/gaz-1819119009.html

Сийярто: некоторые страны не смогут пережить зиму без российского газа

Сийярто: некоторые страны не смогут пережить зиму без российского газа - РИА Новости, 24.09.2022

Сийярто: некоторые страны не смогут пережить зиму без российского газа

Венгрия располагает достаточными запасами газа в своих хранилищах в преддверии зимы благодаря поставка из РФ, но ряду других стран Европы пережить зиму без... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T09:49

2022-09-24T09:49

2022-09-24T09:49

экономика

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природный газ

петер сийярто

мид венгрии

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия располагает достаточными запасами газа в своих хранилищах в преддверии зимы благодаря поставка из РФ, но ряду других стран Европы пережить зиму без российского топлива будет невозможно, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сиярто."Не могу говорить за другие страны, но в Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. Сейчас мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без российского газа. Однако мне неизвестно, что сами западноевропейские страны думают об этом", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Министр также подверг критике заявления ряда европейских чиновников касательно высокой заполненности их газовых хранилищ. По словам Сиярто, важно оценивать этот показатель не в абсолютных значениях, а в соотношении с уровнем потребления газа в каждой из стран."Когда европейцы высказываются об уровне заполненности хранилищ, они говорят про 80, 90, 100%. При этом они всегда соотносят с вместимостью хранилищ, хотя кого волнует вместимость, когда нужно заботиться о расходе. В среднем в Европе заполненность с учетом потребления составляет 23%, в нашем случае – 41%", - рассказал Сиярто.Глава венгерского МИД добавил, что призывает своих коллег в Европе "быть реалистами", поскольку проблемы в сфере энергетики "не носят политический, идеологический или вымышленный характер". "Это реальные проблемы, и нам нужно подходить к этому серьезно", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20220923/gaz-1818949190.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, венгрия, россия, природный газ, петер сийярто, мид венгрии