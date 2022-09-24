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В Германии признали, что не могут отказаться от газа из России - РИА Новости, 24.09.2022
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В Германии признали, что не могут отказаться от газа из России
В Германии признали, что не могут отказаться от газа из России - РИА Новости, 24.09.2022
В Германии признали, что не могут отказаться от газа из России
Германия не может позволить себе полностью обойтись без газа из России, поэтому нужно возобновить экономическое сотрудничество между Москвой и Берлином после... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:22
2022-09-24T10:46
михаэль кречмер
владимир путин
украина
германия
россия
в мире
экономика
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Германия не может позволить себе полностью обойтись без газа из России, поэтому нужно возобновить экономическое сотрудничество между Москвой и Берлином после завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke. "Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить украинский конфликт и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией. Оружие должно замолчать. Мировое сообщество должно выступать за то, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путем", — заявил политик. Он добавил, что нынешний политический курс Германии может привести к тому, что после завершения конфликта на Украине у Берлина не будет возможности снова приобретать газ у Москвы. "Наша цель должна заключаться в том, чтобы вновь покупать газ из России", — резюмировал Кречмер. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
https://ria.ru/20220924/berbok-1819113140.html
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михаэль кречмер, владимир путин, украина, германия, россия, в мире, экономика
Михаэль Кречмер, Владимир Путин, Украина, Германия, Россия, В мире, Экономика
09:22 24.09.2022 (обновлено: 10:46 24.09.2022)
 
В Германии признали, что не могут отказаться от газа из России

Премьер Саксонии Кречмер заявил, что ФРГ не может отказаться от газа из России

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Германия не может позволить себе полностью обойтись без газа из России, поэтому нужно возобновить экономическое сотрудничество между Москвой и Берлином после завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke.

"Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить украинский конфликт и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией. Оружие должно замолчать. Мировое сообщество должно выступать за то, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путем", — заявил политик.
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Он добавил, что нынешний политический курс Германии может привести к тому, что после завершения конфликта на Украине у Берлина не будет возможности снова приобретать газ у Москвы.

"Наша цель должна заключаться в том, чтобы вновь покупать газ из России", — резюмировал Кречмер.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
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