https://ria.ru/20220924/gaz-1819116280.html

В Германии признали, что не могут отказаться от газа из России

В Германии признали, что не могут отказаться от газа из России - РИА Новости, 24.09.2022

В Германии признали, что не могут отказаться от газа из России

Германия не может позволить себе полностью обойтись без газа из России, поэтому нужно возобновить экономическое сотрудничество между Москвой и Берлином после... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T09:22

2022-09-24T09:22

2022-09-24T10:46

михаэль кречмер

владимир путин

украина

германия

россия

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экономика

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Германия не может позволить себе полностью обойтись без газа из России, поэтому нужно возобновить экономическое сотрудничество между Москвой и Берлином после завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke. "Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить украинский конфликт и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией. Оружие должно замолчать. Мировое сообщество должно выступать за то, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путем", — заявил политик. Он добавил, что нынешний политический курс Германии может привести к тому, что после завершения конфликта на Украине у Берлина не будет возможности снова приобретать газ у Москвы. "Наша цель должна заключаться в том, чтобы вновь покупать газ из России", — резюмировал Кречмер. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.

https://ria.ru/20220924/berbok-1819113140.html

https://ria.ru/20220907/vopros-1814985064.html

украина

германия

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

михаэль кречмер, владимир путин, украина, германия, россия, в мире, экономика