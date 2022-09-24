09:22 24.09.2022 (обновлено: 10:46 24.09.2022)
В Германии признали, что не могут отказаться от газа из России
Премьер Саксонии Кречмер заявил, что ФРГ не может отказаться от газа из России
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Германия не может позволить себе полностью обойтись без газа из России, поэтому нужно возобновить экономическое сотрудничество между Москвой и Берлином после завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke.
"Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить украинский конфликт и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией. Оружие должно замолчать. Мировое сообщество должно выступать за то, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путем", — заявил политик.
"Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить украинский конфликт и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией. Оружие должно замолчать. Мировое сообщество должно выступать за то, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путем", — заявил политик.
Он добавил, что нынешний политический курс Германии может привести к тому, что после завершения конфликта на Украине у Берлина не будет возможности снова приобретать газ у Москвы.
"Наша цель должна заключаться в том, чтобы вновь покупать газ из России", — резюмировал Кречмер.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
"Наша цель должна заключаться в том, чтобы вновь покупать газ из России", — резюмировал Кречмер.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.