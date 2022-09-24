https://ria.ru/20220924/filippiny-1819120740.html
Президент Филиппин оценил шансы на заключение торговых соглашений с Россией
Президент Филиппин оценил шансы на заключение торговых соглашений с Россией - РИА Новости, 24.09.2022
Президент Филиппин оценил шансы на заключение торговых соглашений с Россией
Филиппины ведут переговоры с Россией о покупке топлива и других сырьевых товаров, заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:02
2022-09-24T10:02
2022-09-24T10:06
экономика
фердинанд маркос
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филиппины
сша
цены на нефть
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Филиппины ведут переговоры с Россией о покупке топлива и других сырьевых товаров, заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший.Отметив, что Филиппины не могут спокойно полагаться на традиционных поставщиков, Маркос сказал, что его страна ведет переговоры с Россией, чтобы диверсифицировать цепочку поставок продуктов питания и сельскохозяйственных товаров первой необходимости, таких как удобрения."Нам нужно найти новые источники топлива. Но это касается не только топлива, это касается таких вещей, как корма, удобрения и другие ресурсы, которые просто критически важны для нас", - сказал президент в интервью Bloomberg TV.Он добавил, что Филиппины "близки" к заключению соглашения с Россией.Маркос также коснулся вопроса санкций, введенными против России США и другими странами Запада, отметив, что руководствуется в первую очередь национальными интересами.
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экономика, фердинанд маркос, россия, филиппины, сша, цены на нефть
Экономика, Фердинанд Маркос, Россия, Филиппины, США, Цены на нефть
10:02 24.09.2022 (обновлено: 10:06 24.09.2022)
Президент Филиппин оценил шансы на заключение торговых соглашений с Россией
Президент Филиппин Маркос-младший: Филиппины заключат с Россией торговые соглашения
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Филиппины ведут переговоры с Россией о покупке топлива и других сырьевых товаров, заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший.
Отметив, что Филиппины не могут спокойно полагаться на традиционных поставщиков, Маркос сказал, что его страна ведет переговоры с Россией, чтобы диверсифицировать цепочку поставок продуктов питания и сельскохозяйственных товаров первой необходимости, таких как удобрения.
"Нам нужно найти новые источники топлива. Но это касается не только топлива, это касается таких вещей, как корма, удобрения и другие ресурсы, которые просто критически важны для нас", - сказал президент в интервью Bloomberg TV.
Он добавил, что Филиппины "близки" к заключению соглашения с Россией.
Маркос также коснулся вопроса санкций, введенными против России США
и другими странами Запада, отметив, что руководствуется в первую очередь национальными интересами.