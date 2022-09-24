https://ria.ru/20220924/feyki-1819199131.html
Киев расшатывает российское общество фейками о мобилизации, заявил член ОП
Киев расшатывает российское общество фейками о мобилизации, заявил член ОП - РИА Новости, 24.09.2022
Киев расшатывает российское общество фейками о мобилизации, заявил член ОП
Киевская власть находится в состоянии истерики из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, поэтому продолжает обстреливать эти территории, РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:03
2022-09-24T18:03
2022-09-24T18:03
в мире
александр малькевич
донецкая народная республика
луганская народная республика
частичная мобилизация в россии
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Киевская власть находится в состоянии истерики из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, поэтому продолжает обстреливать эти территории, а также вести информационную войну, вбрасывая фейки о частичной мобилизации, считает зампред координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, в полной мере адекватным нынешним угрозам."Истерика у киевского террористического режима. Они видят, что ни за восемь лет, ни за последние полгода людей запугать не смогли, лишить их воли не смогли", — заявил Малькевич на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в указанных странах и регионах.Из-за этого, по мнению Малькевича, киевские власти продолжают обстреливать территории, на которых проходят референдумы, а также распространять фальшивки в российском обществе. "Продолжаются попытки расшатать наше общество фейковой волной о частичной мобилизации", — сказал Малькевич и добавил, что среди таких фейков — старые военные фото, которые выдаются за фото мобилизованных, а также сообщения о том, что военные комиссариаты якобы рассылают повестки в мессенджерах.Жители освобожденных территорий, на которых сейчас проходят референдумы, как говорит Малькевич, отвечая на такие шаги киевской власти "еще большей явкой".
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819165312.html
https://ria.ru/20220922/feyk-1818644995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр малькевич, донецкая народная республика, луганская народная республика, частичная мобилизация в россии, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Александр Малькевич, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Частичная мобилизация в России, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
Киев расшатывает российское общество фейками о мобилизации, заявил член ОП
Член ОП: Киев пытается расшатать российское общество фейками о частичной мобилизации
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Киевская власть находится в состоянии истерики из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, поэтому продолжает обстреливать эти территории, а также вести информационную войну, вбрасывая фейки о частичной мобилизации, считает зампред координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
Президент России Владимир Путин
21 сентября выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе
и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, в полной мере адекватным нынешним угрозам.
"Истерика у киевского террористического режима. Они видят, что ни за восемь лет, ни за последние полгода людей запугать не смогли, лишить их воли не смогли", — заявил Малькевич на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в указанных странах и регионах.
Из-за этого, по мнению Малькевича, киевские власти продолжают обстреливать территории, на которых проходят референдумы, а также распространять фальшивки в российском обществе. "Продолжаются попытки расшатать наше общество фейковой волной о частичной мобилизации", — сказал Малькевич и добавил, что среди таких фейков — старые военные фото, которые выдаются за фото мобилизованных, а также сообщения о том, что военные комиссариаты якобы рассылают повестки в мессенджерах.
Жители освобожденных территорий, на которых сейчас проходят референдумы, как говорит Малькевич, отвечая на такие шаги киевской власти "еще большей явкой".