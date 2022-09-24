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Военком Крыма опроверг фейки о призыве граждан одной национальности - РИА Новости, 24.09.2022
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Военком Крыма опроверг фейки о призыве граждан одной национальности
Военком Крыма опроверг фейки о призыве граждан одной национальности - РИА Новости, 24.09.2022
Военком Крыма опроверг фейки о призыве граждан одной национальности
Сообщения о мобилизации в Крыму граждан одной национальности ложные и вбрасываются Украиной, заявил врио военного комиссара республики Крым Евгений Кутузов. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:23
2022-09-24T20:23
украина
россия
олег крючков
республика крым
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Сообщения о мобилизации в Крыму граждан одной национальности ложные и вбрасываются Украиной, заявил врио военного комиссара республики Крым Евгений Кутузов.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков назвал фейком сообщения ресурсов запрещенного в РФ Меджлиса о том, что 90% всех повесток получили крымские татары."Вся информация касательно призыва в Крыму граждан только одной национальности ложная и вбрасывается Украиной. Призыв в рамках частичной мобилизации проходит согласно воинско-учетным специальностям, которые требуются в войсках. Национальный состав призывников, получивших повестки, в пропорции примерно такой же, как и состав населения полуострова", - говорится в заявлении Кутузова, распространенного для журналистов властями.
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украина
россия
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украина, россия, олег крючков, республика крым, частичная мобилизация в россии
Украина, Россия, Олег Крючков, Республика Крым, Частичная мобилизация в России
20:23 24.09.2022
 
Военком Крыма опроверг фейки о призыве граждан одной национальности

В Крыму опровергли украинские фейки о призыве граждан одной национальности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкРабота сборного призывного пункта
Работа сборного призывного пункта - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Работа сборного призывного пункта. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Сообщения о мобилизации в Крыму граждан одной национальности ложные и вбрасываются Украиной, заявил врио военного комиссара республики Крым Евгений Кутузов.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков назвал фейком сообщения ресурсов запрещенного в РФ Меджлиса о том, что 90% всех повесток получили крымские татары.
"Вся информация касательно призыва в Крыму граждан только одной национальности ложная и вбрасывается Украиной. Призыв в рамках частичной мобилизации проходит согласно воинско-учетным специальностям, которые требуются в войсках. Национальный состав призывников, получивших повестки, в пропорции примерно такой же, как и состав населения полуострова", - говорится в заявлении Кутузова, распространенного для журналистов властями.
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
18:18
В Госдуму внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных
 
УкраинаРоссияОлег КрючковРеспублика КрымЧастичная мобилизация в России
 
 
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