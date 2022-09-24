https://ria.ru/20220924/evropa-1819101095.html

В ЕС пока не обсуждают снятие санкций с России, сообщил глава МИД Венгрии

В ЕС пока не обсуждают снятие санкций с России, сообщил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 24.09.2022

В ЕС пока не обсуждают снятие санкций с России, сообщил глава МИД Венгрии

Страны Европы пока не обсуждают возможность снятия санкций, введенных в отношении России в связи с событиями на Украине — ситуация ровно противоположная, заявил РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T03:08

2022-09-24T03:08

2022-09-24T03:35

в мире

жозеп боррель

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евросоюз

оон

санкции в отношении россии

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ООН, 24 сен — РИА Новости. Страны Европы пока не обсуждают возможность снятия санкций, введенных в отношении России в связи с событиями на Украине — ситуация ровно противоположная, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.При этом глава венгерского МИД затруднился ответить на вопрос, может ли дефицит энергоносителей зимой побудить страны ЕС ослабить направленные против России ограничения.Сиярто находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал, что ЕС введет новые персональные и секторальные рестрикции в отношении России в связи с организацией референдумов на территории освобожденных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220923/gazprom-1818827616.html

https://ria.ru/20220923/siyyarto-1818827309.html

россия

европа

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в мире, жозеп боррель, россия, европа, украина, евросоюз, оон, санкции в отношении россии