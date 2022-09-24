09:25 24.09.2022 (обновлено: 09:34 24.09.2022)
МИД России назвал слова Борреля о трибунале над россиянами предвзятыми
МИД России: никто не наделял главу ЕС по дипломатии Борреля правом назначать виновных
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. МИД РФ, комментируя РИА Новости слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "трибунале" над россиянами, заявил, что его никто не наделял правом назначать виновных, а также назвал его высказывания изначально предвзятыми и не имеющими ничего общего с реальным правосудием.
"Мы уже привыкли к непрофессиональным и конфронтационным заявлениям Борреля, которые не имеют ничего общего с дипломатией", - заявили в МИД РФ.
22 сентября, 13:23В Евросоюзе заявили, что не разрывали каналы связи с Россией
"Его высказывания в поддержку идеи некоего трибунала "для привлечения россиян к ответственности" уже по своим формулировкам изначально предвзяты и не имеют ничего общего с реальным правосудием. Никто не наделял его правом назначать виновных", - добавили в министерстве.
Как заявили в ведомстве, "свидетельством полной утраты главой "евродипломатии" какой-либо объективности стало его полное молчание по поводу варварских обстрелов украинцами Донецка 19 сентября, в результате которых погибли 16 человек, включая двух маленьких девочек".
"Обстрелы мирных городов Донбасса продолжаются, им нет конца. И Боррель не выступает с осуждением этих вопиющих актов, не призывает к проведению расследования и наказанию ответственных", - сказали в российском МИД, добавив, что "он, видимо, не знает или не хочет знать об "Аллее Ангелов" в Донецке, не слышал или не желает слышать о "Горловской Мадонне".
Ранее Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, завершающий свою миссию в Брюсселе, заявил РИА Новости что трибунал будет, но не для россиян, а для киевского режима.
21 сентября, 21:29Боррель подтвердил, что соберет глав МИД ЕС из-за обращения Путина