Рейтинг@Mail.ru
МИД России назвал слова Борреля о трибунале над россиянами предвзятыми - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/es-1819116524.html
МИД России назвал слова Борреля о трибунале над россиянами предвзятыми
МИД России назвал слова Борреля о трибунале над россиянами предвзятыми - РИА Новости, 24.09.2022
МИД России назвал слова Борреля о трибунале над россиянами предвзятыми
МИД РФ, комментируя РИА Новости слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "трибунале" над россиянами, заявил, что его никто не наделял правом... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:25
2022-09-24T09:34
в мире
россия
евросоюз
жозеп боррель
владимир чижов
донецк (днр)
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_e7cf86884eff1304e4f10086c3e8d15c.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. МИД РФ, комментируя РИА Новости слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "трибунале" над россиянами, заявил, что его никто не наделял правом назначать виновных, а также назвал его высказывания изначально предвзятыми и не имеющими ничего общего с реальным правосудием."Мы уже привыкли к непрофессиональным и конфронтационным заявлениям Борреля, которые не имеют ничего общего с дипломатией", - заявили в МИД РФ."Его высказывания в поддержку идеи некоего трибунала "для привлечения россиян к ответственности" уже по своим формулировкам изначально предвзяты и не имеют ничего общего с реальным правосудием. Никто не наделял его правом назначать виновных", - добавили в министерстве.Как заявили в ведомстве, "свидетельством полной утраты главой "евродипломатии" какой-либо объективности стало его полное молчание по поводу варварских обстрелов украинцами Донецка 19 сентября, в результате которых погибли 16 человек, включая двух маленьких девочек"."Обстрелы мирных городов Донбасса продолжаются, им нет конца. И Боррель не выступает с осуждением этих вопиющих актов, не призывает к проведению расследования и наказанию ответственных", - сказали в российском МИД, добавив, что "он, видимо, не знает или не хочет знать об "Аллее Ангелов" в Донецке, не слышал или не желает слышать о "Горловской Мадонне".Ранее Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, завершающий свою миссию в Брюсселе, заявил РИА Новости что трибунал будет, но не для россиян, а для киевского режима.
https://ria.ru/20220922/evrosoyuz-1818662288.html
https://ria.ru/20220921/borrel-1818555675.html
россия
донецк (днр)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8ad9e60aee714a33c2655c0ea3856be3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, владимир чижов, донецк (днр), донбасс
В мире, Россия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Владимир Чижов, Донецк (ДНР), Донбасс
09:25 24.09.2022 (обновлено: 09:34 24.09.2022)
 
МИД России назвал слова Борреля о трибунале над россиянами предвзятыми

МИД России: никто не наделял главу ЕС по дипломатии Борреля правом назначать виновных

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. МИД РФ, комментируя РИА Новости слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "трибунале" над россиянами, заявил, что его никто не наделял правом назначать виновных, а также назвал его высказывания изначально предвзятыми и не имеющими ничего общего с реальным правосудием.
"Мы уже привыкли к непрофессиональным и конфронтационным заявлениям Борреля, которые не имеют ничего общего с дипломатией", - заявили в МИД РФ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 13:23
В Евросоюзе заявили, что не разрывали каналы связи с Россией
"Его высказывания в поддержку идеи некоего трибунала "для привлечения россиян к ответственности" уже по своим формулировкам изначально предвзяты и не имеют ничего общего с реальным правосудием. Никто не наделял его правом назначать виновных", - добавили в министерстве.
Как заявили в ведомстве, "свидетельством полной утраты главой "евродипломатии" какой-либо объективности стало его полное молчание по поводу варварских обстрелов украинцами Донецка 19 сентября, в результате которых погибли 16 человек, включая двух маленьких девочек".
"Обстрелы мирных городов Донбасса продолжаются, им нет конца. И Боррель не выступает с осуждением этих вопиющих актов, не призывает к проведению расследования и наказанию ответственных", - сказали в российском МИД, добавив, что "он, видимо, не знает или не хочет знать об "Аллее Ангелов" в Донецке, не слышал или не желает слышать о "Горловской Мадонне".
Ранее Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, завершающий свою миссию в Брюсселе, заявил РИА Новости что трибунал будет, но не для россиян, а для киевского режима.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 21:29
Боррель подтвердил, что соберет глав МИД ЕС из-за обращения Путина
 
В миреРоссияЕвросоюзЖозеп БоррельВладимир ЧижовДонецк (ДНР)Донбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала