https://ria.ru/20220924/es-1819116524.html

МИД России назвал слова Борреля о трибунале над россиянами предвзятыми

МИД России назвал слова Борреля о трибунале над россиянами предвзятыми - РИА Новости, 24.09.2022

МИД России назвал слова Борреля о трибунале над россиянами предвзятыми

МИД РФ, комментируя РИА Новости слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "трибунале" над россиянами, заявил, что его никто не наделял правом... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T09:25

2022-09-24T09:25

2022-09-24T09:34

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. МИД РФ, комментируя РИА Новости слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "трибунале" над россиянами, заявил, что его никто не наделял правом назначать виновных, а также назвал его высказывания изначально предвзятыми и не имеющими ничего общего с реальным правосудием."Мы уже привыкли к непрофессиональным и конфронтационным заявлениям Борреля, которые не имеют ничего общего с дипломатией", - заявили в МИД РФ."Его высказывания в поддержку идеи некоего трибунала "для привлечения россиян к ответственности" уже по своим формулировкам изначально предвзяты и не имеют ничего общего с реальным правосудием. Никто не наделял его правом назначать виновных", - добавили в министерстве.Как заявили в ведомстве, "свидетельством полной утраты главой "евродипломатии" какой-либо объективности стало его полное молчание по поводу варварских обстрелов украинцами Донецка 19 сентября, в результате которых погибли 16 человек, включая двух маленьких девочек"."Обстрелы мирных городов Донбасса продолжаются, им нет конца. И Боррель не выступает с осуждением этих вопиющих актов, не призывает к проведению расследования и наказанию ответственных", - сказали в российском МИД, добавив, что "он, видимо, не знает или не хочет знать об "Аллее Ангелов" в Донецке, не слышал или не желает слышать о "Горловской Мадонне".Ранее Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, завершающий свою миссию в Брюсселе, заявил РИА Новости что трибунал будет, но не для россиян, а для киевского режима.

https://ria.ru/20220922/evrosoyuz-1818662288.html

https://ria.ru/20220921/borrel-1818555675.html

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в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, владимир чижов, донецк (днр), донбасс