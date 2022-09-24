https://ria.ru/20220924/energodar-1819178119.html

Украинские беспилотники сбросили мины на волонтерский штаб в Энергодаре

Украинские беспилотники сбросили мины на волонтерский штаб в Энергодаре - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские беспилотники сбросили мины на волонтерский штаб в Энергодаре

Украинские войска 23 сентября сбросили мины с беспилотников на здание штаба движения "Мы вместе с Россией" в городе Энергодаре Запорожской области, информация о РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:08

2022-09-24T16:08

2022-09-24T16:08

в мире

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинские войска 23 сентября сбросили мины с беспилотников на здание штаба движения "Мы вместе с Россией" в городе Энергодаре Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, говорится в официальном заявлении штаба."Вчера в Энергодаре случилось очередное циничное нападение на волонтерский штаб – с дронов были сброшены мины с дополнительными обвесами. Террористы ВСУ планировали, что гайки разлетятся максимально далеко, поразив как можно больше людей и объектов", - говорится в сообщении.Как сообщается, информация о пострадавших уточняется. "В этом штабе ежедневно работают десятки волонтеров, и сотни нуждающихся людей приходят за гуманитарной помощью", - подчеркивается в сообщении.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/energodar-1819169481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях