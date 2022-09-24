https://ria.ru/20220924/energodar-1819169481.html

ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки

ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки - РИА Новости, 24.09.2022

ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки

Украинские войска, обстреливая Энергодар, целятся в районы, где расположены избирательные участки, сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:20

2022-09-24T15:20

2022-09-24T15:20

в мире

энергодар

вооруженные силы украины

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

запорожская аэс

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска, обстреливая Энергодар, целятся в районы, где расположены избирательные участки, сообщил глава администрации города Александр Волга.Украинские войска начали артиллерийский обстрел города Энергодар днем в субботу.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/svo-1819103666.html

энергодар

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"Не верю, что это с нами происходит" – референдум в Москве, Курске и Волгограде В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно. 2022-09-24T15:20 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, запорожская аэс