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ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки - РИА Новости, 24.09.2022
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ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки
ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки
Украинские войска, обстреливая Энергодар, целятся в районы, где расположены избирательные участки, сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:20
2022-09-24T15:20
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска, обстреливая Энергодар, целятся в районы, где расположены избирательные участки, сообщил глава администрации города Александр Волга.Украинские войска начали артиллерийский обстрел города Энергодар днем в субботу.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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энергодар
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"Не верю, что это с нами происходит" – референдум в Москве, Курске и Волгограде
В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно.
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область, Запорожская АЭС
15:20 24.09.2022
 
ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки

Глава Энергодара Волга: ВСУ целятся в районы, где расположены избирательные участки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСтела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска, обстреливая Энергодар, целятся в районы, где расположены избирательные участки, сообщил глава администрации города Александр Волга.
Украинские войска начали артиллерийский обстрел города Энергодар днем в субботу.
"(Целятся) по нашим участкам избирательным, именно в их районах происходит огневое поражение в данный момент", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Председатель движения Мы вместе с Россией, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
 
В миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныРеферендумы на освобожденных территорияхЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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