https://ria.ru/20220924/energodar-1819169481.html
ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки
ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки
Украинские войска, обстреливая Энергодар, целятся в районы, где расположены избирательные участки, сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:20
2022-09-24T15:20
2022-09-24T15:20
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска, обстреливая Энергодар, целятся в районы, где расположены избирательные участки, сообщил глава администрации города Александр Волга.Украинские войска начали артиллерийский обстрел города Энергодар днем в субботу.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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энергодар
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"Не верю, что это с нами происходит" – референдум в Москве, Курске и Волгограде
В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно.
2022-09-24T15:20
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область, Запорожская АЭС
ВСУ целятся в Энергодаре в районы, где расположены избирательные участки
Глава Энергодара Волга: ВСУ целятся в районы, где расположены избирательные участки