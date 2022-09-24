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Бельгия впервые останавливает блок АЭС в рамках отказа от атомной энергии
Бельгия впервые останавливает блок АЭС в рамках отказа от атомной энергии - РИА Новости, 24.09.2022
Бельгия впервые останавливает блок АЭС в рамках отказа от атомной энергии
Бельгия в пятницу вечером приступила к остановке одного из действующих реакторов на АЭС "Дул" в районе Антверпена в рамках программы по полному отказу от... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:06
2022-09-24T11:06
2022-09-24T16:56
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Бельгия в пятницу вечером приступила к остановке одного из действующих реакторов на АЭС "Дул" в районе Антверпена в рамках программы по полному отказу от атомной энергии, сообщил бельгийский телеканал RTBF.Речь идет о реакторе третьего энергоблока АЭС "Дул", который проработал 40 лет и мог обеспечивать до десяти процентов потребления электричества в Бельгии.В конце прошлого года правящая коалиция Бельгии приняла решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году. В то же время кризис на Украине и резкий рост цен на энергоносители заставили правительство пересмотреть свое решение и сохранить два реактора до 2035 года.Однако ряд политиков настаивают на продлении работы и других реакторов в условиях энергетического кризиса в ЕС и резкого роста цен на электричество.
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в мире, бельгия, антверпен, украина, евросоюз, атомная энергетика, энергетика
В мире, Бельгия, Антверпен, Украина, Евросоюз, Атомная энергетика, Энергетика
11:06 24.09.2022 (обновлено: 16:56 24.09.2022)
Бельгия впервые останавливает блок АЭС в рамках отказа от атомной энергии
RTBF: Бельгия приостанавливает реактор действующей АЭС из-за отказа от атомной энергии