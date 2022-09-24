https://ria.ru/20220924/dozhd-1819141749.html

В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за дождя

В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за дождя - РИА Новости, 24.09.2022

В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за дождя

По прогнозам синоптиков, до конца субботы в Москве может выпасть еще до 30 миллиметров осадков, общее количество осадков составит до 75% от месячной нормы,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:31

2022-09-24T12:31

2022-09-24T17:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводосток

петр бирюков

погода

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, до конца субботы в Москве может выпасть еще до 30 миллиметров осадков, общее количество осадков составит до 75% от месячной нормы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."За ночь в отдельных районах города выпало до 19 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, до конца суток 24 сентября может выпасть еще до 30 миллиметров осадков. Общее количество осадков за сутки составит до 75% от месячной нормы", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиямиВ сообщении уточняется, что на улицах города организовано дежурство бригад и водооткачивающей техники ГУП "Мосводосток" и других инженерных и коммунальных предприятий города. Также ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы и ливнестоков для беспрепятственного пропуска воды."Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220924/dozhd-1819125862.html

https://ria.ru/20220924/pogoda-1819104739.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, мосводосток, петр бирюков, погода, общество, комплекс городского хозяйства москвы