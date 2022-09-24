12:31 24.09.2022 (обновлено: 17:11 24.09.2022)
В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за дождя
Московские городские службы перевели в усиленный режим работы из-за ливня
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом во время дождя на одной из улиц в Москве
Женщина с зонтом во время дождя на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, до конца субботы в Москве может выпасть еще до 30 миллиметров осадков, общее количество осадков составит до 75% от месячной нормы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За ночь в отдельных районах города выпало до 19 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, до конца суток 24 сентября может выпасть еще до 30 миллиметров осадков. Общее количество осадков за сутки составит до 75% от месячной нормы", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями
В сообщении уточняется, что на улицах города организовано дежурство бригад и водооткачивающей техники ГУП "Мосводосток" и других инженерных и коммунальных предприятий города. Также ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы и ливнестоков для беспрепятственного пропуска воды.
"Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства", - добавили в сообщении.