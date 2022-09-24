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В Москве за ночь выпало около 13 миллиметров осадков - РИА Новости, 24.09.2022
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В Москве за ночь выпало около 13 миллиметров осадков
В Москве за ночь выпало около 13 миллиметров осадков - РИА Новости, 24.09.2022
В Москве за ночь выпало около 13 миллиметров осадков
Около 13 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшую ночь субботы, это составляет 1/5 часть от месячной нормы сентября, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:40
2022-09-24T10:40
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Около 13 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшую ночь субботы, это составляет 1/5 часть от месячной нормы сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."На текущий момент в Москве уже выпало 13 миллиметров осадков, что составляет 1/5 часть от сентябрьской нормы, а на территории Московской области циклон вылил более половины от месячной нормы сентября", - рассказал Леус.Кроме того, синоптик отметил, что сегодня погоду в столице будет определять центральная часть активного южного циклона. Погода ожидается облачная, пройдут дожди, временами сильные."Максимальная температура воздуха в Москве плюс 8-10 градусов, в Московской области плюс 6-11 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и окажется существенно ниже нормы, барометры покажут 733 миллиметра ртутного столба", - добавил Леус.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
10:40 24.09.2022
 
В Москве за ночь выпало около 13 миллиметров осадков

Синоптик "Фобоса" Леус: около 13 миллиметров осадков выпало в Москве в ночь на субботу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАвтомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве
Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Около 13 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшую ночь субботы, это составляет 1/5 часть от месячной нормы сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"На текущий момент в Москве уже выпало 13 миллиметров осадков, что составляет 1/5 часть от сентябрьской нормы, а на территории Московской области циклон вылил более половины от месячной нормы сентября", - рассказал Леус.
Кроме того, синоптик отметил, что сегодня погоду в столице будет определять центральная часть активного южного циклона. Погода ожидается облачная, пройдут дожди, временами сильные.
"Максимальная температура воздуха в Москве плюс 8-10 градусов, в Московской области плюс 6-11 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и окажется существенно ниже нормы, барометры покажут 733 миллиметра ртутного столба", - добавил Леус.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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