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ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/donetsk-1819236191.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска в субботу вечером обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:36
2022-09-24T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220924/lnr-1819227341.html
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донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
21:36 24.09.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

© РИА Новости / Вера КостамоПострадавшие при обстреле дома в Киевском районе Донецка
Пострадавшие при обстреле дома в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
Пострадавшие при обстреле дома в Киевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
20:41Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреливают в основном освобожденные территории, заявили в ЛНР
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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