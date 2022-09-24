https://ria.ru/20220924/donetsk-1819236191.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.09.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска в субботу вечером обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:36

2022-09-24T21:36

2022-09-24T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220924/lnr-1819227341.html

https://ria.ru/20220924/terakt-1819230150.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика