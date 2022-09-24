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Войска Украины выпустили еще семь натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/donetsk-1819168462.html
Войска Украины выпустили еще семь натовских снарядов по Донецку
Войска Украины выпустили еще семь натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.09.2022
Войска Украины выпустили еще семь натовских снарядов по Донецку
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:11
2022-09-24T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Предыдущий обстрел указанного района "натовскими" снарядами был зафиксирован в 14.00.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220924/donbass-1819158402.html
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
15:11 24.09.2022
 
Войска Украины выпустили еще семь натовских снарядов по Донецку

Представительство ДНР сообщило об обстреле Киевского района Донецка снарядами ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 14:12Специальная военная операция на Украине
Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка
Предыдущий обстрел указанного района "натовскими" снарядами был зафиксирован в 14.00.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия ударов украинских войск по центру Донецка - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 13:57Специальная военная операция на Украине
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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