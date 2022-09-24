https://ria.ru/20220924/donetsk-1819168462.html

Войска Украины выпустили еще семь натовских снарядов по Донецку

Войска Украины выпустили еще семь натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.09.2022

Войска Украины выпустили еще семь натовских снарядов по Донецку

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:11

2022-09-24T15:11

2022-09-24T15:11

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Предыдущий обстрел указанного района "натовскими" снарядами был зафиксирован в 14.00.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220924/donbass-1819158402.html

https://ria.ru/20220924/donbass-1819155040.html

донецк (днр)

украина

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика