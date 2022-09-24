https://ria.ru/20220924/donetsk-1819157200.html
В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб человек
В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 24.09.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб человек
Три человека пострадали, один погиб в результате обстрелов центра Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:08
2022-09-24T14:08
2022-09-24T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Три человека пострадали, один погиб в результате обстрелов центра Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Есть трое раненых, один погибший", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", указав на две волны украинских обстрелов центра Донецка.Обстрелы Донецка он назвал попыткой Украины сорвать референдум.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Киева и НАТО, которая поставляет оружие для убийства мирного населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220924/harm-1819156767.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина
14:08 24.09.2022 (обновлено: 14:21 24.09.2022)
В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб человек
В Донецке один человек погиб из-за обстрелов ВСУ центра города, три пострадали