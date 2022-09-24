https://ria.ru/20220924/donetsk-1819157200.html

В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб человек

В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 24.09.2022

В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб человек

Три человека пострадали, один погиб в результате обстрелов центра Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:08

2022-09-24T14:08

2022-09-24T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802517230_0:334:3046:2047_1920x0_80_0_0_678b878dcbb9da4ce66a2c2848ec7acb.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Три человека пострадали, один погиб в результате обстрелов центра Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Есть трое раненых, один погибший", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", указав на две волны украинских обстрелов центра Донецка.Обстрелы Донецка он назвал попыткой Украины сорвать референдум.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Киева и НАТО, которая поставляет оружие для убийства мирного населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220924/harm-1819156767.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, украина