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Снаряд натовского калибра попал в жилой дом в центре Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/donetsk-1819136919.html
Снаряд натовского калибра попал в жилой дом в центре Донецка
Снаряд натовского калибра попал в жилой дом в центре Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
Снаряд натовского калибра попал в жилой дом в центре Донецка
Снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров попал в жилой дом в Ворошиловском районе в центре Донецка, пострадал мирный житель, сообщает мэр города Алексей... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:58
2022-09-24T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
украина
сша
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров попал в жилой дом в Ворошиловском районе в центре Донецка, пострадал мирный житель, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."Укронацисты обстреляли Ворошиловский район. По сведениям СЦКК, 10.41 (совпадает с мск)... было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. По предварительной информации, произошло попадание в жилой дом в районе улице Щорса и Розы Люксембург. Есть раненый в районе проспекта Ватутина и проспекта Богдана Хмельницкого", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), украина, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Украина, США, СЦКК, НАТО
11:58 24.09.2022
 
Снаряд натовского калибра попал в жилой дом в центре Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: снаряд натовского калибра попал в жилой дом в центре Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров попал в жилой дом в Ворошиловском районе в центре Донецка, пострадал мирный житель, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
"Укронацисты обстреляли Ворошиловский район. По сведениям СЦКК, 10.41 (совпадает с мск)... было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. По предварительной информации, произошло попадание в жилой дом в районе улице Щорса и Розы Люксембург. Есть раненый в районе проспекта Ватутина и проспекта Богдана Хмельницкого", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
11:52Специальная военная операция на Украине
Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)УкраинаСШАСЦККНАТО
 
 
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