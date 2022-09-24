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Снаряд натовского калибра попал в жилой дом в центре Донецка

Снаряд натовского калибра попал в жилой дом в центре Донецка - РИА Новости, 24.09.2022

Снаряд натовского калибра попал в жилой дом в центре Донецка

Снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров попал в жилой дом в Ворошиловском районе в центре Донецка, пострадал мирный житель, сообщает мэр города Алексей... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T11:58

2022-09-24T11:58

2022-09-24T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров попал в жилой дом в Ворошиловском районе в центре Донецка, пострадал мирный житель, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."Укронацисты обстреляли Ворошиловский район. По сведениям СЦКК, 10.41 (совпадает с мск)... было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. По предварительной информации, произошло попадание в жилой дом в районе улице Щорса и Розы Люксембург. Есть раненый в районе проспекта Ватутина и проспекта Богдана Хмельницкого", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220924/donbass-1819135930.html

донецк (днр)

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), украина, сша, сцкк, нато