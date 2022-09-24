https://ria.ru/20220924/donbass-1819155040.html
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка
Два мирных жителя пострадали при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:57
2022-09-24T13:57
2022-09-24T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819174728_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9e6cbf3f6cfd3fd513e1f31f65d33e6.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района города ранения получили двое мужчин по улице Щорса", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал ранее, что в результате обстрела центра Донецка погиб мирный житель, еще один получил ранение.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819174728_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_582b9c03993c09c66ad6b8863e0f9080.jpg
Последствия ударов украинских войск по центру Донецка
Последствия ударов украинских войск по центру Донецка
2022-09-24T13:57
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
13:57 24.09.2022 (обновлено: 16:24 24.09.2022)
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка
Штаб ДНР сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ