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Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/donbass-1819155040.html
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка
Два мирных жителя пострадали при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:57
2022-09-24T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района города ранения получили двое мужчин по улице Щорса", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал ранее, что в результате обстрела центра Донецка погиб мирный житель, еще один получил ранение.
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донецк (днр)
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донбасс
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Последствия ударов украинских войск по центру Донецка
Последствия ударов украинских войск по центру Донецка
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
13:57 24.09.2022 (обновлено: 16:24 24.09.2022)
 
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка

Штаб ДНР сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"При обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района города ранения получили двое мужчин по улице Щорса", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал ранее, что в результате обстрела центра Донецка погиб мирный житель, еще один получил ранение.
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