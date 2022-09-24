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Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка

Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 24.09.2022

Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка

Два мирных жителя пострадали при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:57

2022-09-24T13:57

2022-09-24T16:24

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района города ранения получили двое мужчин по улице Щорса", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал ранее, что в результате обстрела центра Донецка погиб мирный житель, еще один получил ранение.

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Последствия ударов украинских войск по центру Донецка Последствия ударов украинских войск по центру Донецка 2022-09-24T13:57 true PT0M18S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины