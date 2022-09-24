Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из миномета
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из миномета. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 11.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.40 – населенный пункт Орловка – населённый пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.