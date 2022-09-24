https://ria.ru/20220924/donbass-1819142874.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:35

2022-09-24T12:35

2022-09-24T12:35

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 11.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.40 – населенный пункт Орловка – населённый пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины