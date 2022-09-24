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Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/donbass-1819142874.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:35
2022-09-24T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 11.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.40 – населенный пункт Орловка – населённый пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
12:35 24.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из миномета
Украинские военнослужащие ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Яковлевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 11.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.40 – населенный пункт Орловка – населённый пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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"Мы готовы к любому сценарию": чего ждут в Донбассе
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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