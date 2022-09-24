https://ria.ru/20220924/donbass-1819129867.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк, Горловку и Минеральное

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк, Горловку и Минеральное - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк, Горловку и Минеральное

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, районы Донецка, Горловку и Минеральное, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 18 снарядов РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T11:06

2022-09-24T11:06

2022-09-24T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

горловка

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, районы Донецка, Горловку и Минеральное, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 08.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 09.15 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 09.15 – населенный пункт Орловка – на Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 09.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.30 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

ясиноватая

горловка

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, горловка, донбасс, вооруженные силы украины