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Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк, Горловку и Минеральное - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/donbass-1819129867.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк, Горловку и Минеральное
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк, Горловку и Минеральное - РИА Новости, 24.09.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк, Горловку и Минеральное
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, районы Донецка, Горловку и Минеральное, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 18 снарядов РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:06
2022-09-24T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
горловка
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, районы Донецка, Горловку и Минеральное, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 08.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 09.15 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 09.15 – населенный пункт Орловка – на Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 09.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.30 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
ясиноватая
горловка
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, горловка, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Горловка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
11:06 24.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк, Горловку и Минеральное

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую, Донецк, Горловку и Минеральное

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, районы Донецка, Горловку и Минеральное, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 08.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 09.15 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 09.15 – населенный пункт Орловка – на Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 09.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.30 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяГорловкаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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