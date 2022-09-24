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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили в направлении Киевского и Куйбышевского районов Донецка шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:00
2022-09-24T11:00
2022-09-24T11:00
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Киевского и Куйбышевского районов Донецка шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям в Telegram-канале представительства, Киевский район подвергся обстрелу в 09.47 (совпадает с московским временем), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Еще три снаряда такого же калибра выпущено в 10.00 по Куйбышевскому району города.Кроме того, в 10.05 обстрелу подверглась Горловка, в направлении которой было выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра, добавили в представительстве.
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донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибра 155 миллиметров