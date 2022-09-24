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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили в направлении Киевского и Куйбышевского районов Донецка шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T11:00

2022-09-24T11:00

2022-09-24T11:00

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Киевского и Куйбышевского районов Донецка шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям в Telegram-канале представительства, Киевский район подвергся обстрелу в 09.47 (совпадает с московским временем), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Еще три снаряда такого же калибра выпущено в 10.00 по Куйбышевскому району города.Кроме того, в 10.05 обстрелу подверглась Горловка, в направлении которой было выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра, добавили в представительстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс