Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/donbass-1819110336.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из орудий натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T08:19
2022-09-24T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
украина
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_f791f1099f12378c27ab2e7522af0a1e.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из орудий натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Огонь по Горловке ВСУ открыли в 6:10, выпустив пять 155-миллиметровых снарядов. Через полтора часа, в 7:40, обстрелу подвергся Киевский район Донецка."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра", — говорится в публикации.Кроме того, в 7:30 и 7:45 украинская армия обстреляла Петровский район Донецка из 152-миллиметровых орудий — в общей сложности 11 снарядов, а в 8:10 нанесла по Куйбышевскому району очередной удар из натовского калибра (три снаряда).Артиллерия калибра 155 миллиметров строит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220923/donbass-1819085575.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
горловка
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_36de3b4a4832d59ac45ae829e221bbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), горловка, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
08:19 24.09.2022 (обновлено: 09:49 24.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из орудий натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Огонь по Горловке ВСУ открыли в 6:10, выпустив пять 155-миллиметровых снарядов. Через полтора часа, в 7:40, обстрелу подвергся Киевский район Донецка.
"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра", — говорится в публикации.
Кроме того, в 7:30 и 7:45 украинская армия обстреляла Петровский район Донецка из 152-миллиметровых орудий — в общей сложности 11 снарядов, а в 8:10 нанесла по Куйбышевскому району очередной удар из натовского калибра (три снаряда).
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 22:15
Иностранный наблюдатель рассказал, как СМИ замалчивают преступления ВСУ
Артиллерия калибра 155 миллиметров строит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала