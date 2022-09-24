08:19 24.09.2022 (обновлено: 09:49 24.09.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку и Горловке
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из орудий натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Огонь по Горловке ВСУ открыли в 6:10, выпустив пять 155-миллиметровых снарядов. Через полтора часа, в 7:40, обстрелу подвергся Киевский район Донецка.
"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра", — говорится в публикации.
Кроме того, в 7:30 и 7:45 украинская армия обстреляла Петровский район Донецка из 152-миллиметровых орудий — в общей сложности 11 снарядов, а в 8:10 нанесла по Куйбышевскому району очередной удар из натовского калибра (три снаряда).
Артиллерия калибра 155 миллиметров строит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.