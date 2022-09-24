https://ria.ru/20220924/donbass-1819110336.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из орудий натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T08:19

2022-09-24T08:19

2022-09-24T09:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из орудий натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Огонь по Горловке ВСУ открыли в 6:10, выпустив пять 155-миллиметровых снарядов. Через полтора часа, в 7:40, обстрелу подвергся Киевский район Донецка."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра", — говорится в публикации.Кроме того, в 7:30 и 7:45 украинская армия обстреляла Петровский район Донецка из 152-миллиметровых орудий — в общей сложности 11 снарядов, а в 8:10 нанесла по Куйбышевскому району очередной удар из натовского калибра (три снаряда).Артиллерия калибра 155 миллиметров строит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220923/donbass-1819085575.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), горловка, украина, вооруженные силы украины, донбасс