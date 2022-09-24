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В Госдуме предложили повысить статус добровольцам гуманитарных миссий - РИА Новости, 24.09.2022
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В Госдуме предложили повысить статус добровольцам гуманитарных миссий
В Госдуме предложили повысить статус добровольцам гуманитарных миссий - РИА Новости, 24.09.2022
В Госдуме предложили повысить статус добровольцам гуманитарных миссий
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил о подготовке инициативы по приравниванию статуса добровольцев гуманитарных миссий к... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:31
2022-09-24T18:04
артем метелев (депутат)
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил о подготовке инициативы по приравниванию статуса добровольцев гуманитарных миссий к участникам боевых действий, документ направлен на рассмотрение в координационный совет "Единой России"."Считаю, что статус участника боевых действий и положенные им государственные гарантии правильно распространить и на добровольцев, системно участвующих в гуманитарных миссиях", - написал политик в Telegram-канале.Метелев сообщил, что обсудил предложение с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым."Вместе с Игорем Кастюкевичем подготовили соответствующие изменения в федеральный закон. Надеюсь, что и коллеги нас поддержат", - резюмировал он.На пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, который прошел в Общественной палате РФ, Метелев уточнил, что соответствующий статус и льготы предлагается выдавать волонтерам, которые проработали в зоне боевых действий больше 240 часов, то есть 28 дней."Люди, которые находятся точно так же под обстрелами в этих же городах, работают в больницах, работают в детских учреждениях, в образовательных - они точно так же рискуют. К сожалению, у нас есть и погибшие", - так объяснил инициативу депутат.
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артем метелев (депутат), госдума рф, единая россия
Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Единая Россия
17:31 24.09.2022 (обновлено: 18:04 24.09.2022)
 
В Госдуме предложили повысить статус добровольцам гуманитарных миссий

В ГД предложили приравнять добровольцев гуманитарных миссий к участникам боевых действий

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПогрузка гуманитарной помощи волонтерами для жителей ДНР и ЛНР
Погрузка гуманитарной помощи волонтерами для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Погрузка гуманитарной помощи волонтерами для жителей ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил о подготовке инициативы по приравниванию статуса добровольцев гуманитарных миссий к участникам боевых действий, документ направлен на рассмотрение в координационный совет "Единой России".
"Считаю, что статус участника боевых действий и положенные им государственные гарантии правильно распространить и на добровольцев, системно участвующих в гуманитарных миссиях", - написал политик в Telegram-канале.
Метелев сообщил, что обсудил предложение с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым.
"Вместе с Игорем Кастюкевичем подготовили соответствующие изменения в федеральный закон. Надеюсь, что и коллеги нас поддержат", - резюмировал он.
На пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, который прошел в Общественной палате РФ, Метелев уточнил, что соответствующий статус и льготы предлагается выдавать волонтерам, которые проработали в зоне боевых действий больше 240 часов, то есть 28 дней.
"Люди, которые находятся точно так же под обстрелами в этих же городах, работают в больницах, работают в детских учреждениях, в образовательных - они точно так же рискуют. К сожалению, у нас есть и погибшие", - так объяснил инициативу депутат.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 17:01Религия
Путь к достижению мира лежит через помощь жертвам конфликта, считают РПЦ
 
Артем Метелев (депутат)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
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