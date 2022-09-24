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Штаб теробороны ДНР уточнил информацию о раненном в центре Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/dnr-1819145560.html
Штаб теробороны ДНР уточнил информацию о раненном в центре Донецка
Штаб теробороны ДНР уточнил информацию о раненном в центре Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
Штаб теробороны ДНР уточнил информацию о раненном в центре Донецка
Штаб территориальной обороны ДНР уточнил информацию о мирном жителе, пострадавшем при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка украинскими войсками. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:56
2022-09-24T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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сцкк
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР уточнил информацию о мирном жителе, пострадавшем при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка украинскими войсками.Штаб ранее сообщил, что при обстреле центра Донецка украинскими войсками погиб мирный житель в Ворошиловском районе."По уточненным данным, мужчина 1978 года рождения ранен, доставлен в РТЦ, где ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщали об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, telegram, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Telegram, СЦКК
12:56 24.09.2022
 
Штаб теробороны ДНР уточнил информацию о раненном в центре Донецка

Штаб теробороны ДНР уточнил и сообщил информацию о пострадавшем в центре Донецка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР уточнил информацию о мирном жителе, пострадавшем при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка украинскими войсками.
Штаб ранее сообщил, что при обстреле центра Донецка украинскими войсками погиб мирный житель в Ворошиловском районе.
"По уточненным данным, мужчина 1978 года рождения ранен, доставлен в РТЦ, где ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщали об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
11:47Специальная военная операция на Украине
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаTelegramСЦКК
 
 
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