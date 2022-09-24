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Штаб теробороны ДНР уточнил информацию о раненном в центре Донецка

Штаб теробороны ДНР уточнил информацию о раненном в центре Донецка - РИА Новости, 24.09.2022

Штаб теробороны ДНР уточнил информацию о раненном в центре Донецка

Штаб территориальной обороны ДНР уточнил информацию о мирном жителе, пострадавшем при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка украинскими войсками. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:56

2022-09-24T12:56

2022-09-24T12:56

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР уточнил информацию о мирном жителе, пострадавшем при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка украинскими войсками.Штаб ранее сообщил, что при обстреле центра Донецка украинскими войсками погиб мирный житель в Ворошиловском районе."По уточненным данным, мужчина 1978 года рождения ранен, доставлен в РТЦ, где ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщали об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, telegram, сцкк