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Штаб теробороны ДНР уточнил информацию о раненном в центре Донецка
Штаб теробороны ДНР уточнил информацию о раненном в центре Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
Штаб теробороны ДНР уточнил информацию о раненном в центре Донецка
Штаб территориальной обороны ДНР уточнил информацию о мирном жителе, пострадавшем при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка украинскими войсками. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:56
2022-09-24T12:56
2022-09-24T12:56
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР уточнил информацию о мирном жителе, пострадавшем при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка украинскими войсками.Штаб ранее сообщил, что при обстреле центра Донецка украинскими войсками погиб мирный житель в Ворошиловском районе."По уточненным данным, мужчина 1978 года рождения ранен, доставлен в РТЦ, где ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщали об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Telegram, СЦКК
Штаб теробороны ДНР уточнил информацию о раненном в центре Донецка
Штаб теробороны ДНР уточнил и сообщил информацию о пострадавшем в центре Донецка