https://ria.ru/20220924/chernyshenko-1819150818.html

Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни

Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни - РИА Новости, 24.09.2022

Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни

Вице-премьер Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни, с четверга на нее поступило уже более 200 тысяч звонков, заявил замглавы... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:37

2022-09-24T13:37

2022-09-24T14:05

общество

дмитрий чернышенко

правительство рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вице-премьер Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни, с четверга на нее поступило уже более 200 тысяч звонков, заявил замглавы правительства."Работа службы 122 развернута во всех регионах России. На площадке Координационного центра организовано оперативное взаимодействие всех участников. С четверга на горячую линию 122 поступило уже более 200 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации. Во все региональные call-центры разосланы ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Всем руководителям субъектов поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Он также отметил, что в круглосуточном режиме представители общероссийского народного фронта ведут работу по оценке качества работы операторов call-центров в регионах".Ответы на вопросы по частичной мобилизации граждане могут найти на ресурсах "Объясняем.РФ", где также размещен график работы call-центров в регионах.

https://ria.ru/20220923/povestka-1818980226.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, дмитрий чернышенко, правительство рф