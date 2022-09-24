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Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни - РИА Новости, 24.09.2022
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Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни
Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни - РИА Новости, 24.09.2022
Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни
Вице-премьер Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни, с четверга на нее поступило уже более 200 тысяч звонков, заявил замглавы... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:37
2022-09-24T14:05
общество
дмитрий чернышенко
правительство рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вице-премьер Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни, с четверга на нее поступило уже более 200 тысяч звонков, заявил замглавы правительства."Работа службы 122 развернута во всех регионах России. На площадке Координационного центра организовано оперативное взаимодействие всех участников. С четверга на горячую линию 122 поступило уже более 200 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации. Во все региональные call-центры разосланы ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Всем руководителям субъектов поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Он также отметил, что в круглосуточном режиме представители общероссийского народного фронта ведут работу по оценке качества работы операторов call-центров в регионах".Ответы на вопросы по частичной мобилизации граждане могут найти на ресурсах "Объясняем.РФ", где также размещен график работы call-центров в регионах.
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общество, дмитрий чернышенко, правительство рф
Общество, Дмитрий Чернышенко, Правительство РФ
13:37 24.09.2022 (обновлено: 14:05 24.09.2022)
 
Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни

Вице-премьер Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вице-премьер Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни, с четверга на нее поступило уже более 200 тысяч звонков, заявил замглавы правительства.
"Работа службы 122 развернута во всех регионах России. На площадке Координационного центра организовано оперативное взаимодействие всех участников. С четверга на горячую линию 122 поступило уже более 200 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации. Во все региональные call-центры разосланы ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Всем руководителям субъектов поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Он также отметил, что в круглосуточном режиме представители общероссийского народного фронта ведут работу по оценке качества работы операторов call-центров в регионах".
Ответы на вопросы по частичной мобилизации граждане могут найти на ресурсах "Объясняем.РФ", где также размещен график работы call-центров в регионах.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 16:21
Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации
 
ОбществоДмитрий ЧернышенкоПравительство РФ
 
 
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