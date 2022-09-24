https://ria.ru/20220924/bolnitsa-1819222625.html

Турчак навестил раненых бойцов в луганской больнице

Турчак навестил раненых бойцов в луганской больнице - РИА Новости, 24.09.2022

Турчак навестил раненых бойцов в луганской больнице

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил в луганской больнице раненых бойцов, а также вручил им награды. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:10

2022-09-24T20:10

2022-09-24T20:10

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

единая россия

андрей турчак

вадим бережной

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819220848_115:65:1265:712_1920x0_80_0_0_6919f92512d1edc580a948cb0d854e48.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил в луганской больнице раненых бойцов, а также вручил им награды."Навестили в луганской больнице раненых бойцов, которым помогали восстанавливаться омские врачи. Благодарю секретаря нашего реготделения в Омской области Вадима Бережного, что он и его коллеги эвакуировали ребят к себе в больницу и оказали им всю необходимую помощь", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Он поблагодарил бойцов за службу и ратный подвиг. По его словам, во многом благодаря им и их мужеству на передовой стал возможен этот исторический момент, когда Донбасс, Херсонщина, Запорожье голосуют за присоединение к России."Вручили ребятам награды. Все после восстановления хотят вернуться на передовую. Познакомились с Владом. Ему всего 18. И он уже Герой. Ранение сложное, но уже идет на поправку. А потом снова - на фронт", - уточнил секретарь генсовета "Единой России".Он добавил, что практику направления бойцов на лечение и реабилитацию в российские клиники будут расширять. "Помимо Омска попросил подключиться к этому Красноярский край и Новосибирскую область. У нас хорошие врачи, они обязательно помогут", - сказал Турчак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819147178.html

https://ria.ru/20220923/donbass-1818918764.html

россия

донбасс

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, украина, единая россия, андрей турчак, вадим бережной, владимир путин, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск