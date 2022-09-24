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Турчак навестил раненых бойцов в луганской больнице - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/bolnitsa-1819222625.html
Турчак навестил раненых бойцов в луганской больнице
Турчак навестил раненых бойцов в луганской больнице - РИА Новости, 24.09.2022
Турчак навестил раненых бойцов в луганской больнице
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил в луганской больнице раненых бойцов, а также вручил им награды. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:10
2022-09-24T20:10
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
единая россия
андрей турчак
вадим бережной
владимир путин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил в луганской больнице раненых бойцов, а также вручил им награды."Навестили в луганской больнице раненых бойцов, которым помогали восстанавливаться омские врачи. Благодарю секретаря нашего реготделения в Омской области Вадима Бережного, что он и его коллеги эвакуировали ребят к себе в больницу и оказали им всю необходимую помощь", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Он поблагодарил бойцов за службу и ратный подвиг. По его словам, во многом благодаря им и их мужеству на передовой стал возможен этот исторический момент, когда Донбасс, Херсонщина, Запорожье голосуют за присоединение к России."Вручили ребятам награды. Все после восстановления хотят вернуться на передовую. Познакомились с Владом. Ему всего 18. И он уже Герой. Ранение сложное, но уже идет на поправку. А потом снова - на фронт", - уточнил секретарь генсовета "Единой России".Он добавил, что практику направления бойцов на лечение и реабилитацию в российские клиники будут расширять. "Помимо Омска попросил подключиться к этому Красноярский край и Новосибирскую область. У нас хорошие врачи, они обязательно помогут", - сказал Турчак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819147178.html
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россия, донбасс, украина, единая россия, андрей турчак, вадим бережной, владимир путин, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Украина, Единая Россия, Андрей Турчак, Вадим Бережной, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Луганск
20:10 24.09.2022
 
Турчак навестил раненых бойцов в луганской больнице

Секретарь генсовета ЕР Турчак сообщил, что навестил раненых бойцов в луганской больнице

© Фото : Андрей Турчак/TelegramАндрей Турчак во время посещения раненых бойцов в луганской больнице
Андрей Турчак во время посещения раненых бойцов в луганской больнице - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Фото : Андрей Турчак/Telegram
Андрей Турчак во время посещения раненых бойцов в луганской больнице
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил в луганской больнице раненых бойцов, а также вручил им награды.
"Навестили в луганской больнице раненых бойцов, которым помогали восстанавливаться омские врачи. Благодарю секретаря нашего реготделения в Омской области Вадима Бережного, что он и его коллеги эвакуировали ребят к себе в больницу и оказали им всю необходимую помощь", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
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Он поблагодарил бойцов за службу и ратный подвиг. По его словам, во многом благодаря им и их мужеству на передовой стал возможен этот исторический момент, когда Донбасс, Херсонщина, Запорожье голосуют за присоединение к России.
"Вручили ребятам награды. Все после восстановления хотят вернуться на передовую. Познакомились с Владом. Ему всего 18. И он уже Герой. Ранение сложное, но уже идет на поправку. А потом снова - на фронт", - уточнил секретарь генсовета "Единой России".
Он добавил, что практику направления бойцов на лечение и реабилитацию в российские клиники будут расширять. "Помимо Омска попросил подключиться к этому Красноярский край и Новосибирскую область. У нас хорошие врачи, они обязательно помогут", - сказал Турчак.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассУкраинаЕдиная РоссияАндрей ТурчакВадим БережнойВладимир ПутинВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛуганск
 
 
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