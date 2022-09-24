https://ria.ru/20220924/bogi-1819039679.html

"Оставили умирать". Как древние народы общались с богами

"Оставили умирать". Как древние народы общались с богами - РИА Новости, 24.09.2022

"Оставили умирать". Как древние народы общались с богами

Человеческие жертвоприношения, общение с усопшими родственниками — археологи раскрыли секрет применения опиума в древнем Израиле. Другие народы тоже... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T08:00

2022-09-24T08:00

2022-09-24T08:14

религия

израиль

иран

монголия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Человеческие жертвоприношения, общение с усопшими родственниками — археологи раскрыли секрет применения опиума в древнем Израиле. Другие народы тоже использовали сильнодействующие вещества в религиозных обрядах. О самых необычных — в материале РИА Новости.Необычный обрядРаскопки в городе Йехуд, что в центральной части Израиля, археологи ведут с 2012-го. За это время здесь обнаружили огромное количество артефактов.Недавно в погребальных пещерах нашли сосуды возрастом примерно 3500 лет. По форме они напоминают цветки мака, а на стенках, как определили ученые, сохранились следы опиума. Тем самым подтвердилась теория о том, что древние израильтяне использовали наркотик в религиозных практиках.Так пытались вызвать дух покойных предков. Беэри обращает внимание: пока можно только предполагать, как именно проводили подобные ритуалы. Библеисты утверждают, что в Ветхом Завете есть примеры похожих бесед с умершими. В Первой книге Царств описывается, как израильский царь Саул, когда его стране угрожали войска филистимлян, обратился за помощью к волшебнице из Аэндора. Та умела общаться с усопшими."И сказал ей: прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе. <…> Тогда женщина спросила: кого же вывесть тебе? И отвечал он: Самуила выведи мне. И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. <…> И сказал ей царь: не бойся; что ты видишь? И отвечала женщина: вижу как бы бога, выходящего из земли", — повествует Писание.По мнению специалистов, сюжет с беседой Саула и давно умершего пророка Самуила отчасти подтверждает слова Беэри."Лекарство от всего"Наркотические вещества использовали в обрядах и другие народы. Например, в индуистском священном тексте "Ригведы" восхваляют сому — напиток, который "придавал жизненных сил" и позволял общаться с богами и усопшими.Зороастрийцы, населявшие некогда территорию современного Ирана, этот же напиток называли "хаома" — и буквально обожествляли. Из чего его делали, доподлинно неизвестно. Судя по некоторым источникам, выжимали из растений.Так, в середине XX века советские ученые нашли в Туркменистане индоиранское святилище Тоголок, а в нем — специальную комнату для приготовления сомы-хаомы. В сосудах остались следы эфедры и гармалы — эти растения обладают сильными галлюциногенными свойствами.А в 2009-м российские археологи при раскопках захоронения в Ноин-Уле (Монголия) нашли древний ковер с изображением царей, занятых, вероятно, приготовлением снадобья. Один из них держит гриб, по форме похожий на галлюциногенный."Добровольно не пойдут"О свойствах наркотических веществ знали и в Новом Свете. В 1999-м совместная экспедиция археологов из США, Польши и Перу изучала древний горный храм на границе Чили и Аргентины. В руинах святилища нашли мумии трех детей в возрасте от шести до 13 лет.Специалисты предположили, что их принесли в жертву. Как отмечают историки, подобная практика — капакоча — была обычной для цивилизации инков. Обряд проводили перед важными праздниками или в честь победы в сражении."Из испанских хроник мы знаем, что для этого выбирали одаренных детей, привлекательных женщин или девушек. Специальный жрец занимался их поиском, а затем забирал из семьи", — рассказала участница экспедиции Эмма Браун, профессор Брэдфордского университета.Жертвам давали алкоголь и листья коки. В биологическом материале присутствовали следы аяуаски — настоя из листьев южноамериканского винограда яге. Он вызывал сильнейшие зрительные галлюцинации."Дети понимали, что с ними произойдет, еще за несколько недель до церемонии. Без психотропных препаратов они, скорее всего, не пошли бы на это добровольно", — говорит Эмма Браун.На телах при этом нет признаков насильственной смерти. "Мы полагаем, что их подняли на вершину и оставили погибать", — заключает профессор.Любили до смертиСоседи инков — ацтеки — также использовали психоделики. Они верили, что человеческие судьбы полностью зависят от воли богов, требующих плату за свое могущество."Несчастным индейцам рассекали ножами грудь, вырывали сердце и преподносили его идолам. Тела сбрасывали с пирамиды. После отрезали ноги, руки и голову и съедали их на пиршествах", — писал Берналь Диас, один из участников экспедиции испанских конкистадоров.Жертв одурманивали дымом костра, в который подбрасывали коноплю. Иногда поили пульке — настойкой из сока агавы. Испанский миссионер Бернардино де Саагун оставил подробное описание обряда с применением этого напитка."В праздничный день в жертву приносили самого прекрасного из юношей, — свидетельствовал монах. — Его наряжали в золотые украшения и служили ему, как царю. В последний день жизни отвозили на отдельный остров. Там жрецы поили его дурманящим снадобьем, а затем разрывали грудь и доставали сердце".На закате истории ацтеков психоделические вещества применяли только жрецы. При дворе последнего правителя Монтесумы II так "заглядывали в будущее". Но никто из провидцев так и не предугадал приближающего испанского завоевания.

https://ria.ru/20220917/prorochestva-1817365462.html

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иран

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

израиль, иран, монголия, аналитика - религия и мировоззрение