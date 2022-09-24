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Киев попытался устроить блэкаут в Запорожской области
Киев попытался устроить блэкаут в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2022
Киев попытался устроить блэкаут в Запорожской области
Киевские власти путем серии диверсий на объектах энергетической инфраструктуры попытались организовать блэкаут в Запорожской области, лишив население... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:42
2022-09-24T23:42
2022-09-24T23:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Киевские власти путем серии диверсий на объектах энергетической инфраструктуры попытались организовать блэкаут в Запорожской области, лишив население электричества, сообщил лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в Мелитополе в субботу совершена попытка диверсии на электроподстанции, сработало самодельное взрывное устройство. Подстанция получила незначительные повреждения. До этого взрывные устройства были своевременно обнаружены и обезврежены на опорах высоковольтных линий электропередачи, идущих из Крыма. Переток из Крыма стал поступать в Запорожскую область после вынужденной остановки, из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск, Запорожской АЭС."Террористы Зеленского предприняли серию попыток вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области и организовать блэкаут региона, лишив жителей освобожденной территории электричества", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, такими методами киевский режим решил попытаться сорвать проведение референдума в регионе, так как осознает неминуемость возвращения Запорожской области в Россию.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
https://ria.ru/20220924/berdyansk-1819249816.html
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23:42 24.09.2022 (обновлено: 23:52 24.09.2022)
Киев попытался устроить блэкаут в Запорожской области
Киев путем диверсий попытался устроить блэкаут в Запорожской области