https://ria.ru/20220924/bespilotniki-1819153756.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 беспилотника ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 беспилотника ВСУ
Вооруженные силы Российской Федерации с начала спецоперации уничтожили 2062 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:55
2022-09-24T13:55
2022-09-24T14:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации с начала спецоперации уничтожили 2062 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220924/minoborony-1819152417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
13:55 24.09.2022 (обновлено: 14:59 24.09.2022)
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 беспилотника ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 украинских беспилотника