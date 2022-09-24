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Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/bespilotniki-1819153756.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 беспилотника ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 беспилотника ВСУ
Вооруженные силы Российской Федерации с начала спецоперации уничтожили 2062 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:55
2022-09-24T14:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации с начала спецоперации уничтожили 2062 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
13:55 24.09.2022 (обновлено: 14:59 24.09.2022)
 
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 беспилотника ВСУ

Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 украинских беспилотника

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации с начала спецоперации уничтожили 2062 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
13:45Специальная военная операция на Украине
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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