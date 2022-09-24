https://ria.ru/20220924/bespilotniki-1819153756.html

Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 беспилотника ВСУ

Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022

Российские силы за время спецоперации уничтожили 2062 беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации с начала спецоперации уничтожили 2062 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:55

2022-09-24T13:55

2022-09-24T14:59

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации с начала спецоперации уничтожили 2062 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220924/minoborony-1819152417.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность