https://ria.ru/20220924/bespilotnik-1819152513.html
Российские ПВО сбили "Байрактар", направлявшийся к Запорожской АЭС
Российские ПВО сбили "Байрактар", направлявшийся к Запорожской АЭС - РИА Новости, 24.09.2022
Российские ПВО сбили "Байрактар", направлявшийся к Запорожской АЭС
Российские средства противовоздушной обороны сбили над Каховским водохранилищем украинский беспилотник "Байрактар" ТБ-2, летевший в направлении Запорожской АЭС... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:46
2022-09-24T13:46
2022-09-24T14:59
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили над Каховским водохранилищем украинский беспилотник "Байрактар" ТБ-2, летевший в направлении Запорожской АЭС из района Никополя, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар" ТБ-2, следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС", - говорится в сводке военного ведомства.Подчеркивается, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
https://ria.ru/20220924/naemniki-1819151718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
13:46 24.09.2022 (обновлено: 14:59 24.09.2022)
Российские ПВО сбили "Байрактар", направлявшийся к Запорожской АЭС
Российские ПВО сбили над Каховским водохранилищем "Байрактар", следовавший к ЗАЭС