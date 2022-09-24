https://ria.ru/20220924/bespilotnik-1819152513.html

Российские ПВО сбили "Байрактар", направлявшийся к Запорожской АЭС

Российские ПВО сбили "Байрактар", направлявшийся к Запорожской АЭС - РИА Новости, 24.09.2022

Российские ПВО сбили "Байрактар", направлявшийся к Запорожской АЭС

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Каховским водохранилищем украинский беспилотник "Байрактар" ТБ-2, летевший в направлении Запорожской АЭС... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:46

2022-09-24T13:46

2022-09-24T14:59

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили над Каховским водохранилищем украинский беспилотник "Байрактар" ТБ-2, летевший в направлении Запорожской АЭС из района Никополя, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар" ТБ-2, следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС", - говорится в сводке военного ведомства.Подчеркивается, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

https://ria.ru/20220924/naemniki-1819151718.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская аэс