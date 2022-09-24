https://ria.ru/20220924/berdyansk-1819233261.html
В центре Бердянска сработало СВУ
В центре Бердянска сработало СВУ - РИА Новости, 24.09.2022
В центре Бердянска сработало СВУ
В центре Бердянска прозвучал взрыв, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:14
2022-09-24T21:14
2022-09-24T21:23
бердянск
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. В центре Бердянска прозвучал взрыв, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В центре Бердянска прозвучал взрыв. Террористы Зеленского при помощи самодельного взрывного устройства подорвали ситилайт с патриотической рекламой у Вечного огня. Пострадавших нет. Это лишний раз показывает, что в бессильной злобе боевики Зеленского, террористы, пытаются сделать хоть что-то. Ничего у них не получится, мы уверенно возвращаемся домой", - сказал Рогов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
https://ria.ru/20220924/terror-1819232980.html
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бердянск, владимир рогов, запорожская область
Бердянск, Владимир Рогов, Запорожская область
21:14 24.09.2022 (обновлено: 21:23 24.09.2022)
В центре Бердянска сработало СВУ
В центре Бердянска сработало СВУ, пострадавших нет