https://ria.ru/20220924/berdyansk-1819205862.html

Бежавшее руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников

Бежавшее руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников - РИА Новости, 24.09.2022

Бежавшее руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников

Бывшее руководство порта Бердянска на Азовском море после начала российской военной операции на Украине уничтожило трудовые книжки сотрудников, рассказал РИА... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T18:42

2022-09-24T18:42

2022-09-24T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

бердянск

запорожская область

азовское море

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 сен - РИА Новости. Бывшее руководство порта Бердянска на Азовском море после начала российской военной операции на Украине уничтожило трудовые книжки сотрудников, рассказал РИА Новости руководитель Бердянского морского торгового порта Владимир Стельмаченко."С момента начала войсковой спецоперации бывшим руководством Бердянского морского торгового порта был предпринят... подлейший шаг в отношении своего коллектива. Были вывезены и спрятаны или даже уничтожены трудовые книжки коллектива. Это составит огромнейшую проблему в будущем для восстановления трудового стажа, для получения пенсий", - сказал Стельмаченко.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы о вхождении в состав России.

бердянск

запорожская область

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бердянск, запорожская область, азовское море