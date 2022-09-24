18:42 24.09.2022 (обновлено: 18:49 24.09.2022)
Бежавшее руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников
Бежавшее на Украину руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске
Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске. Архивное фото
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 сен - РИА Новости. Бывшее руководство порта Бердянска на Азовском море после начала российской военной операции на Украине уничтожило трудовые книжки сотрудников, рассказал РИА Новости руководитель Бердянского морского торгового порта Владимир Стельмаченко.
"С момента начала войсковой спецоперации бывшим руководством Бердянского морского торгового порта был предпринят... подлейший шаг в отношении своего коллектива. Были вывезены и спрятаны или даже уничтожены трудовые книжки коллектива. Это составит огромнейшую проблему в будущем для восстановления трудового стажа, для получения пенсий", - сказал Стельмаченко.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы о вхождении в состав России.