Рейтинг@Mail.ru
Бежавшее руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/berdyansk-1819205862.html
Бежавшее руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников
Бежавшее руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников - РИА Новости, 24.09.2022
Бежавшее руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников
Бывшее руководство порта Бердянска на Азовском море после начала российской военной операции на Украине уничтожило трудовые книжки сотрудников, рассказал РИА... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:42
2022-09-24T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
запорожская область
азовское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811658130_866:0:2795:1085_1920x0_80_0_0_6c3e2785e07f06ef3c8594aaec56a8f3.jpg
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 сен - РИА Новости. Бывшее руководство порта Бердянска на Азовском море после начала российской военной операции на Украине уничтожило трудовые книжки сотрудников, рассказал РИА Новости руководитель Бердянского морского торгового порта Владимир Стельмаченко."С момента начала войсковой спецоперации бывшим руководством Бердянского морского торгового порта был предпринят... подлейший шаг в отношении своего коллектива. Были вывезены и спрятаны или даже уничтожены трудовые книжки коллектива. Это составит огромнейшую проблему в будущем для восстановления трудового стажа, для получения пенсий", - сказал Стельмаченко.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы о вхождении в состав России.
бердянск
запорожская область
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811658130_849:0:2479:1222_1920x0_80_0_0_09fb73d5fbc67bf17304db80dcbadaab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бердянск, запорожская область, азовское море
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Запорожская область, Азовское море
18:42 24.09.2022 (обновлено: 18:49 24.09.2022)
 
Бежавшее руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников

Бежавшее на Украину руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске
Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 сен - РИА Новости. Бывшее руководство порта Бердянска на Азовском море после начала российской военной операции на Украине уничтожило трудовые книжки сотрудников, рассказал РИА Новости руководитель Бердянского морского торгового порта Владимир Стельмаченко.
"С момента начала войсковой спецоперации бывшим руководством Бердянского морского торгового порта был предпринят... подлейший шаг в отношении своего коллектива. Были вывезены и спрятаны или даже уничтожены трудовые книжки коллектива. Это составит огромнейшую проблему в будущем для восстановления трудового стажа, для получения пенсий", - сказал Стельмаченко.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы о вхождении в состав России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБердянскЗапорожская областьАзовское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала