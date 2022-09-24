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Немцы разозлились на Бербок из-за отмененной встречи с Лавровым - РИА Новости, 24.09.2022
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Немцы разозлились на Бербок из-за отмененной встречи с Лавровым
Немцы разозлились на Бербок из-за отмененной встречи с Лавровым - РИА Новости, 24.09.2022
Немцы разозлились на Бербок из-за отмененной встречи с Лавровым
Бербок отказалась от встречи с Лавровым. Это так типично для нее. Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T08:54
2022-09-24T10:42
в мире
сергей лавров
анналена бербок
россия
германия
оон
евросоюз
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают срыв переговоров глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. "Бербок отказалась от встречи с Лавровым. Это так типично для нее. Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо", — написал один из комментаторов. "Бербок, наверное, рада, что так получилось, иначе это была бы катастрофа для нее", — поддержал другой. "Бербок — это ребенок на посту министра иностранных дел. Эту должность должен занимать компетентный дипломат", — возмутился третий. "Кто серьезно относится к Бербок? Так зачем Лаврову ввести с ней переговоры?" — спросил пользователь. "Вот что получается с переговорами, когда Анналена занимается внешней политикой Германии. Ей следует подумать о своей стране во время кризиса", — резюмировали читатели. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале написала, что главы МИД Франции и ФРГ Катрин Колонна и Анналена Бербок запрашивали встречу с Сергеем Лавровым "на полях" сессии ГА ООН. Однако, получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Генассамблея проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".
https://ria.ru/20220906/krym-1814864155.html
https://ria.ru/20220901/germaniya-1813816162.html
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в мире, сергей лавров, анналена бербок, россия, германия, оон, евросоюз
В мире, Сергей Лавров, Анналена Бербок, Россия, Германия, ООН, Евросоюз
08:54 24.09.2022 (обновлено: 10:42 24.09.2022)
 
Немцы разозлились на Бербок из-за отмененной встречи с Лавровым

Читатели Die Welt разозлились на главу МИД ФРГ Бербок из-за отмененной встречи с Лавровым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают срыв переговоров глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок.

"Бербок отказалась от встречи с Лавровым. Это так типично для нее. Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо", — написал один из комментаторов.
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"Бербок, наверное, рада, что так получилось, иначе это была бы катастрофа для нее", — поддержал другой.

"Бербок — это ребенок на посту министра иностранных дел. Эту должность должен занимать компетентный дипломат", — возмутился третий.

"Кто серьезно относится к Бербок? Так зачем Лаврову ввести с ней переговоры?" — спросил пользователь.

"Вот что получается с переговорами, когда Анналена занимается внешней политикой Германии. Ей следует подумать о своей стране во время кризиса", — резюмировали читатели.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале написала, что главы МИД Франции и ФРГ Катрин Колонна и Анналена Бербок запрашивали встречу с Сергеем Лавровым "на полях" сессии ГА ООН. Однако, получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров.

Генассамблея проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".
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В миреСергей ЛавровАнналена БербокРоссияГерманияООНЕвросоюз
 
 
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