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Байден "по семейным обстоятельствам" пропустит саммит АТЭС, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2022
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Байден "по семейным обстоятельствам" пропустит саммит АТЭС, сообщили СМИ
Байден "по семейным обстоятельствам" пропустит саммит АТЭС, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2022
Байден "по семейным обстоятельствам" пропустит саммит АТЭС, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден не приедет на лидерскую встречу форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Бангкок в ноябре "по семейным... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:08
2022-09-24T23:08
в мире
джо байден
бангкок
таиланд
сша
большая двадцатка
камала харрис
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БАНГКОК, 24 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден не приедет на лидерскую встречу форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Бангкок в ноябре "по семейным обстоятельствам", но примет участие в саммите G20 на индонезийском острове Бали за несколько дней до саммита АТЭС, сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на источник в таиландском МИД."Белый дом только что проинформировал посольство Таиланда в Вашингтоне, что президент Байден направил вице-президента Камалу Харрис представлять его на лидерской встрече АТЭС в Бангкоке 18 и 19 ноября 2022 года. Вице-президенту поручено только участие в работе двухдневного саммита", - проинформировал телеканал.По информации от высокопоставленного источника, президент США примет участие в лидерском саммите G20 на индонезийском острове Бали 15-16 ноября 2022 года, после чего вместо того, чтобы лететь в Бангкок, сразу вернется в Вашингтон "по семейным обстоятельствам", а в столицу Таиланда вместо него отправится Харрис, говорится в сообщении.Изначально Байден планировал прибыть в Бангкок на сутки, чтобы принять участие в лидерской встрече АТЭС, на которую приглашены и другие лидеры, включая глав Китая и России, и совершить краткий официальный визит в Таиланд, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20220924/ogovorka-1819103805.html
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в мире, джо байден, бангкок, таиланд, сша, большая двадцатка, камала харрис
В мире, Джо Байден, Бангкок, Таиланд, США, Большая двадцатка, Камала Харрис
23:08 24.09.2022
 
Байден "по семейным обстоятельствам" пропустит саммит АТЭС, сообщили СМИ

Thai PBS: Байден не приедет на саммит АТЭС в Бангкок "по семейным обстоятельствам"

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 24 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден не приедет на лидерскую встречу форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Бангкок в ноябре "по семейным обстоятельствам", но примет участие в саммите G20 на индонезийском острове Бали за несколько дней до саммита АТЭС, сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на источник в таиландском МИД.
"Белый дом только что проинформировал посольство Таиланда в Вашингтоне, что президент Байден направил вице-президента Камалу Харрис представлять его на лидерской встрече АТЭС в Бангкоке 18 и 19 ноября 2022 года. Вице-президенту поручено только участие в работе двухдневного саммита", - проинформировал телеканал.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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По информации от высокопоставленного источника, президент США примет участие в лидерском саммите G20 на индонезийском острове Бали 15-16 ноября 2022 года, после чего вместо того, чтобы лететь в Бангкок, сразу вернется в Вашингтон "по семейным обстоятельствам", а в столицу Таиланда вместо него отправится Харрис, говорится в сообщении.
Изначально Байден планировал прибыть в Бангкок на сутки, чтобы принять участие в лидерской встрече АТЭС, на которую приглашены и другие лидеры, включая глав Китая и России, и совершить краткий официальный визит в Таиланд, сообщает телеканал.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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В миреДжо БайденБангкокТаиландСШАБольшая двадцаткаКамала Харрис
 
 
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