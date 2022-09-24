https://ria.ru/20220924/bayden-1819247183.html

Байден "по семейным обстоятельствам" пропустит саммит АТЭС, сообщили СМИ

Байден "по семейным обстоятельствам" пропустит саммит АТЭС, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2022

Байден "по семейным обстоятельствам" пропустит саммит АТЭС, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден не приедет на лидерскую встречу форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Бангкок в ноябре "по семейным... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T23:08

2022-09-24T23:08

2022-09-24T23:08

в мире

джо байден

бангкок

таиланд

сша

большая двадцатка

камала харрис

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БАНГКОК, 24 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден не приедет на лидерскую встречу форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Бангкок в ноябре "по семейным обстоятельствам", но примет участие в саммите G20 на индонезийском острове Бали за несколько дней до саммита АТЭС, сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на источник в таиландском МИД."Белый дом только что проинформировал посольство Таиланда в Вашингтоне, что президент Байден направил вице-президента Камалу Харрис представлять его на лидерской встрече АТЭС в Бангкоке 18 и 19 ноября 2022 года. Вице-президенту поручено только участие в работе двухдневного саммита", - проинформировал телеканал.По информации от высокопоставленного источника, президент США примет участие в лидерском саммите G20 на индонезийском острове Бали 15-16 ноября 2022 года, после чего вместо того, чтобы лететь в Бангкок, сразу вернется в Вашингтон "по семейным обстоятельствам", а в столицу Таиланда вместо него отправится Харрис, говорится в сообщении.Изначально Байден планировал прибыть в Бангкок на сутки, чтобы принять участие в лидерской встрече АТЭС, на которую приглашены и другие лидеры, включая глав Китая и России, и совершить краткий официальный визит в Таиланд, сообщает телеканал.

https://ria.ru/20220924/ogovorka-1819103805.html

https://ria.ru/20220923/ssha-1818993476.html

бангкок

таиланд

сша

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в мире, джо байден, бангкок, таиланд, сша, большая двадцатка, камала харрис