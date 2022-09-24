https://ria.ru/20220924/bayden-1819094452.html

Байден пригрозил санкциями из-за референдумов

Байден пригрозил санкциями из-за референдумов - РИА Новости, 24.09.2022

Байден пригрозил санкциями из-за референдумов

Президент США Джо Байден заявил, что против России будут введены "быстрые и тяжелые" экономические санкции в ответ на референдумы, которые проводятся в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T00:13

2022-09-24T00:13

2022-09-24T08:25

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что против России будут введены "быстрые и тяжелые" экономические санкции в ответ на референдумы, которые проводятся в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Украины.Участники голосования, итоги которого российские власти пообещали уважать, высказывают свое отношение к идее вхождения в состав РФ."Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России", - говорится в заявлении Байдена.Он повторил, что США не признают результатов референдумов и продолжат поддерживать Украину.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/ssha-1819091228.html

https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1819091611.html

россия

украина

донбасс

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в мире, джо байден, владимир путин, россия, украина, донбасс, оон, нато