00:13 24.09.2022 (обновлено: 08:25 24.09.2022)
Байден пригрозил санкциями из-за референдумов
Президент США Байден пригрозил России экономическими санкциями за референдумы
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что против России будут введены "быстрые и тяжелые" экономические санкции в ответ на референдумы, которые проводятся в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Украины.
Участники голосования, итоги которого российские власти пообещали уважать, высказывают свое отношение к идее вхождения в состав РФ.
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"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России", - говорится в заявлении Байдена.
Он повторил, что США не признают результатов референдумов и продолжат поддерживать Украину.
"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины. Российские референдумы – это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части Украины, грубо нарушающий международное право, включая устав ООН", - сказано в заявлении.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.