Рейтинг@Mail.ru
Кто получил зерно по продуктовой сделке - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html
Кто получил зерно по продуктовой сделке
Кто получил зерно по продуктовой сделке - РИА Новости, 23.09.2022
Кто получил зерно по продуктовой сделке
Представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и содействии... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:46
2022-09-23T11:58
инфографика
турция
украина
оон
россия
торговля
экспорт
зерновые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818884468_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_578aa9334208f04159411a2429c1c7e4.png
Представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и содействии вывозу украинского зерна из черноморских портов. За два месяца действия сделки из Одессы, Черноморска и Южного отправили более четырех миллионов тонн зерновых. Планировалось, что этот груз пойдет на нужды развивающихся стран, которые оказались на грани продовольственного кризиса. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто на самом деле получил большую часть зерна после открытия транспортного коридора.
турция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Татьяна Аверкина
Татьяна Аверкина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818884468_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_acef26d6a5417e690fabb7360f997a49.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, украина, оон, россия, торговля, экспорт, зерновые, инфографика
Инфографика, Турция, Украина, ООН, Россия, Торговля, Экспорт, Зерновые
11:46 23.09.2022 (обновлено: 11:58 23.09.2022)
 

Кто получил зерно по продуктовой сделке

Читать ria.ru в
Представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и содействии вывозу украинского зерна из черноморских портов. За два месяца действия сделки из Одессы, Черноморска и Южного отправили более четырех миллионов тонн зерновых. Планировалось, что этот груз пойдет на нужды развивающихся стран, которые оказались на грани продовольственного кризиса. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто на самом деле получил большую часть зерна после открытия транспортного коридора.
Кто получил зерно по продуктовой сделкеКто получил зерно по продуктовой сделке
 
ИнфографикаТурцияУкраинаООНРоссияТорговляЭкспортЗерновые
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала