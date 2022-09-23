https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html

Кто получил зерно по продуктовой сделке

Кто получил зерно по продуктовой сделке - РИА Новости, 23.09.2022

Кто получил зерно по продуктовой сделке

Представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и содействии... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:46

2022-09-23T11:46

2022-09-23T11:58

инфографика

турция

украина

оон

россия

торговля

экспорт

зерновые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818884468_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_578aa9334208f04159411a2429c1c7e4.png

Представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и содействии вывозу украинского зерна из черноморских портов. За два месяца действия сделки из Одессы, Черноморска и Южного отправили более четырех миллионов тонн зерновых. Планировалось, что этот груз пойдет на нужды развивающихся стран, которые оказались на грани продовольственного кризиса. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто на самом деле получил большую часть зерна после открытия транспортного коридора.

турция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

турция, украина, оон, россия, торговля, экспорт, зерновые, инфографика