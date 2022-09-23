https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html
Кто получил зерно по продуктовой сделке
Кто получил зерно по продуктовой сделке - РИА Новости, 23.09.2022
Кто получил зерно по продуктовой сделке
Представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и содействии... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:46
2022-09-23T11:46
2022-09-23T11:58
инфографика
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торговля
экспорт
зерновые
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Представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и содействии вывозу украинского зерна из черноморских портов. За два месяца действия сделки из Одессы, Черноморска и Южного отправили более четырех миллионов тонн зерновых. Планировалось, что этот груз пойдет на нужды развивающихся стран, которые оказались на грани продовольственного кризиса. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто на самом деле получил большую часть зерна после открытия транспортного коридора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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