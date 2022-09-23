https://ria.ru/20220923/zeman-1818958288.html

Земан заявил, что не считает блефом заявление Путина по ядерному оружию

Земан заявил, что не считает блефом заявление Путина по ядерному оружию - РИА Новости, 23.09.2022

Земан заявил, что не считает блефом заявление Путина по ядерному оружию

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает блефом слова президента России Владимира Путина об использовании ядерного оружия. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:25

2022-09-23T15:25

2022-09-23T15:25

ядерное оружие

владимир путин

милош земан

россия

донбасс

чехия

украина

вооруженные силы рф

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ПРАГА, 23 сен - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает блефом слова президента России Владимира Путина об использовании ядерного оружия."Я привык рассуждать в рациональных категориях. Именно поэтому я утверждал, что Россия не нападет на Украину. Ибо это было иррациональным (решением). Однако иррациональность, к сожалению, в российской политике присутствует все в большей степени. И именно поэтому я не отважусь утверждать, что устрашение ядерным оружием является только блефом", - сказал Земан в интервью газете MF DNES.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам, а также сказал, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооруженными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное вооружение.

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

россия

донбасс

чехия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ядерное оружие, владимир путин, милош земан, россия, донбасс, чехия, украина, вооруженные силы рф, в мире