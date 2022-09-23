Земан заявил, что не считает блефом заявление Путина по ядерному оружию
Президент Чехии Земан не считает блефом слова Путина об использовании ядерного оружия
Президент Чешской Республики Милош Земан . Архивное фото
ПРАГА, 23 сен - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает блефом слова президента России Владимира Путина об использовании ядерного оружия.
"Я привык рассуждать в рациональных категориях. Именно поэтому я утверждал, что Россия не нападет на Украину. Ибо это было иррациональным (решением). Однако иррациональность, к сожалению, в российской политике присутствует все в большей степени. И именно поэтому я не отважусь утверждать, что устрашение ядерным оружием является только блефом", - сказал Земан в интервью газете MF DNES.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам, а также сказал, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооруженными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное вооружение.
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