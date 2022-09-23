https://ria.ru/20220923/zaporozhe-1818994699.html

Запорожская область сохранит название в случае вхождения в состав России

Запорожская область сохранит название в случае вхождения в состав России - РИА Новости, 23.09.2022

Запорожская область сохранит название в случае вхождения в состав России

Запорожская область в случае вхождения в состав РФ в качестве нового субъекта намерена сохранить нынешнее название, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:48

2022-09-23T16:48

2022-09-23T17:01

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

политика

владимир рогов

украина

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Запорожская область в случае вхождения в состав РФ в качестве нового субъекта намерена сохранить нынешнее название, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России."Мы планируем сохранить нынешние название Запорожская область", - сказал Рогов. При этом, по его словам, изначально также обсуждался вариант Запорожский край, по аналогии с Краснодарским или Красноярским краем.

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, россия, политика, владимир рогов, украина, референдумы на освобожденных территориях