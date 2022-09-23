https://ria.ru/20220923/zaporozhe-1818938527.html

Запорожская область точно хочет быть вместе с Россией, заявили в Госдуме

Запорожская область точно хочет быть вместе с Россией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.09.2022

Запорожская область точно хочет быть вместе с Россией, заявили в Госдуме

Запорожская область хочет быть вместе с Россией, и это видно по настроению приходящих на голосование людей, заявил депутат Госдумы Артем Бичаев от партии... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:24

2022-09-23T14:24

2022-09-23T14:24

специальная военная операция на украине

политика

запорожская область

россия

госдума рф

единая россия

украина

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818669766_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_9e1a8802001a34625e46a9b55bc9d657.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Запорожская область хочет быть вместе с Россией, и это видно по настроению приходящих на голосование людей, заявил депутат Госдумы Артем Бичаев от партии "Единая Россия", принимающий участие за ходом референдума в составе пула наблюдателей в Мелитополе.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Я буквально только что вышел из очередного дома, где вместе с избирательной комиссией мы смотрели, как происходит голосование. Запорожская область точно хочет быть вместе с Россией. Мы - один народ, и люди сегодня докажут это не просто на словах, но и на деле своими голосами", - отметил политик. По словам Бичаева, по настроению местных жителей, приходящих на избирательные участники, можно сделать "однозначный вывод, что их выбор точно в пользу России".

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, запорожская область, россия, госдума рф, единая россия, украина, референдумы на освобожденных территориях