https://ria.ru/20220923/zakony-1818951264.html

Переход освобожденных территорий к российскому праву может занять год

Переход освобожденных территорий к российскому праву может занять год - РИА Новости, 23.09.2022

Переход освобожденных территорий к российскому праву может занять год

Переход Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ в случае положительного результата на референдуме может пройти в течение года, заявил лидер ЛДПР... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:04

2022-09-23T15:04

2022-09-23T15:35

россия

херсонская область

запорожская область

в мире

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Переход Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ в случае положительного результата на референдуме может пройти в течение года, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."На все это уйдет около года. А может быть меньше. Беру с запасом. Вхождение в правовое поле России, принятие новых законодательных актов… Оттуда будут избраны и депутаты Госдумы и члены Совета Федерации", - ответил Слуцкий на вопрос ведущего на канале "Россия 24" о времени перехода Запорожских и Херсонских областей в правовое поле РФ.В ближайшие месяцы могут быть разработаны и приняты федеральные законы, необходимые для этой процедуры отметил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818933174.html

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818951358.html

россия

херсонская область

запорожская область

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Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , запорожская область, в мире, леонид слуцкий (политик)