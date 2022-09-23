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Переход освобожденных территорий к российскому праву может занять год - РИА Новости, 23.09.2022
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Переход освобожденных территорий к российскому праву может занять год
Переход освобожденных территорий к российскому праву может занять год - РИА Новости, 23.09.2022
Переход освобожденных территорий к российскому праву может занять год
Переход Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ в случае положительного результата на референдуме может пройти в течение года, заявил лидер ЛДПР... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:04
2022-09-23T15:35
россия
херсонская область
запорожская область
в мире
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Переход Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ в случае положительного результата на референдуме может пройти в течение года, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."На все это уйдет около года. А может быть меньше. Беру с запасом. Вхождение в правовое поле России, принятие новых законодательных актов… Оттуда будут избраны и депутаты Госдумы и члены Совета Федерации", - ответил Слуцкий на вопрос ведущего на канале "Россия 24" о времени перехода Запорожских и Херсонских областей в правовое поле РФ.В ближайшие месяцы могут быть разработаны и приняты федеральные законы, необходимые для этой процедуры отметил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818933174.html
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россия
херсонская область
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россия, херсонская область , запорожская область, в мире, леонид слуцкий (политик)
Россия, Херсонская область , Запорожская область, В мире, Леонид Слуцкий (политик)
15:04 23.09.2022 (обновлено: 15:35 23.09.2022)
 
Переход освобожденных территорий к российскому праву может занять год

Слуцкий: переход Запорожской и Херсонской областей к российскому праву может занять год

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛистовка на входе в избирательный участок в Белогорске, где проходит голосование на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России
Листовка на входе в избирательный участок в Белогорске, где проходит голосование на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Листовка на входе в избирательный участок в Белогорске, где проходит голосование на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Переход Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ в случае положительного результата на референдуме может пройти в течение года, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"На все это уйдет около года. А может быть меньше. Беру с запасом. Вхождение в правовое поле России, принятие новых законодательных актов… Оттуда будут избраны и депутаты Госдумы и члены Совета Федерации", - ответил Слуцкий на вопрос ведущего на канале "Россия 24" о времени перехода Запорожских и Херсонских областей в правовое поле РФ.
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении ДНР к России на избирательном участке в Белогорске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
14:11
Наблюдатели ДНР не выявили нарушений на референдуме о вхождении в Россию
В ближайшие месяцы могут быть разработаны и приняты федеральные законы, необходимые для этой процедуры отметил он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
На избирательном участке в Мелитополе сотруднику выдают бюллетени для голосования на дому - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
15:04
На референдуме в Запорожской области работают иностранные наблюдатели
 
РоссияХерсонская областьЗапорожская областьВ миреЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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