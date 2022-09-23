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Сотрудники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
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Сотрудники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме
Сотрудники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
Сотрудники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме
Сотрудники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме по вхождению в состав РФ, для них был предусмотрен мобильный участок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:39
2022-09-23T17:55
в мире
запорожская аэс
референдумы на освобожденных территориях
россия
энергодар
запорожская область
росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Сотрудники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме по вхождению в состав РФ, для них был предусмотрен мобильный участок, сообщает пресс-служба администрации Энергодара."Работники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме. Для того, чтобы сотрудники станции смогли проголосовать в более удобном формате, совместным решением концерна "Росэнергоатом" и главы военно-гражданской администрации города Энергодар был предусмотрен мобильный участок, который сегодня работал на ЗАЭС", - говорится в сообщении.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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в мире, запорожская аэс, референдумы на освобожденных территориях, россия, энергодар, запорожская область, росэнергоатом
В мире, Запорожская АЭС, Референдумы на освобожденных территориях, Россия, Энергодар, Запорожская область, Росэнергоатом
17:39 23.09.2022 (обновлено: 17:55 23.09.2022)
 
Сотрудники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме

На Запорожской АЭС сотрудники проголосовали на референдуме на мобильном участке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Сотрудники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме по вхождению в состав РФ, для них был предусмотрен мобильный участок, сообщает пресс-служба администрации Энергодара.
"Работники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме. Для того, чтобы сотрудники станции смогли проголосовать в более удобном формате, совместным решением концерна "Росэнергоатом" и главы военно-гражданской администрации города Энергодар был предусмотрен мобильный участок, который сегодня работал на ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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В миреЗапорожская АЭСРеферендумы на освобожденных территорияхРоссияЭнергодарЗапорожская областьРосэнергоатом
 
 
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