https://ria.ru/20220923/zaes-1818820730.html

Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС

Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 23.09.2022

Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T00:43

2022-09-23T00:43

2022-09-23T00:44

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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС."И мы, я надеюсь, финализируем очень важное соглашение об обеспечении безопасности этой атомной станции и продвижении к демилитаризации, чтобы по меньшей мере быть уверенными, что в этом районе больше нет вооружений", - сказал он в интервью телеканалу CNN.Запорожская АЭС – самая крупная в Европе по числу блоков и установленной мощности – с марта она находится под охраной российских военных и подвергается обстрелам, ответственность за которые РФ и Украина возлагают друг на друга. На станции работают эксперты МАГАТЭ, которые вместе с западными странами призывают к ее демилитаризации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220922/magate-1818694934.html

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Максим Горбачев

в мире, эммануэль макрон, франция, европа, запорожская аэс, магатэ, россия