https://ria.ru/20220923/zaes-1818820730.html
Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС
Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 23.09.2022
Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T00:43
2022-09-23T00:43
2022-09-23T00:44
в мире
эммануэль макрон
франция
европа
запорожская аэс
магатэ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_e28a08b2aee20f72524e481aee9aa6f0.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС."И мы, я надеюсь, финализируем очень важное соглашение об обеспечении безопасности этой атомной станции и продвижении к демилитаризации, чтобы по меньшей мере быть уверенными, что в этом районе больше нет вооружений", - сказал он в интервью телеканалу CNN.Запорожская АЭС – самая крупная в Европе по числу блоков и установленной мощности – с марта она находится под охраной российских военных и подвергается обстрелам, ответственность за которые РФ и Украина возлагают друг на друга. На станции работают эксперты МАГАТЭ, которые вместе с западными странами призывают к ее демилитаризации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220922/magate-1818694934.html
франция
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_d2629532cf367411f6fbebb55386bd9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, франция, европа, запорожская аэс, магатэ, россия
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Европа, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия
00:43 23.09.2022 (обновлено: 00:44 23.09.2022)
Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС
Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность ЗАЭС