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Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 23.09.2022
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Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС
Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 23.09.2022
Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T00:43
2022-09-23T00:44
в мире
эммануэль макрон
франция
европа
запорожская аэс
магатэ
россия
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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС."И мы, я надеюсь, финализируем очень важное соглашение об обеспечении безопасности этой атомной станции и продвижении к демилитаризации, чтобы по меньшей мере быть уверенными, что в этом районе больше нет вооружений", - сказал он в интервью телеканалу CNN.Запорожская АЭС – самая крупная в Европе по числу блоков и установленной мощности – с марта она находится под охраной российских военных и подвергается обстрелам, ответственность за которые РФ и Украина возлагают друг на друга. На станции работают эксперты МАГАТЭ, которые вместе с западными странами призывают к ее демилитаризации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220922/magate-1818694934.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, европа, запорожская аэс, магатэ, россия
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Европа, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия
00:43 23.09.2022 (обновлено: 00:44 23.09.2022)
 
Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС

Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что завершается подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС.
"И мы, я надеюсь, финализируем очень важное соглашение об обеспечении безопасности этой атомной станции и продвижении к демилитаризации, чтобы по меньшей мере быть уверенными, что в этом районе больше нет вооружений", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Флаг ООН на автомобиле с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 15:14В мире
Франция, ФРГ и США выступили за постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС
Запорожская АЭС – самая крупная в Европе по числу блоков и установленной мощности – с марта она находится под охраной российских военных и подвергается обстрелам, ответственность за которые РФ и Украина возлагают друг на друга. На станции работают эксперты МАГАТЭ, которые вместе с западными странами призывают к ее демилитаризации.
 
В миреЭммануэль МакронФранцияЕвропаЗапорожская АЭСМАГАТЭРоссия
 
 
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