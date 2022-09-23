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Волож предложил Кудрину пять процентов акций "Яндекса", сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2022
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Волож предложил Кудрину пять процентов акций "Яндекса", сообщили СМИ
Волож предложил Кудрину пять процентов акций "Яндекса", сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2022
Волож предложил Кудрину пять процентов акций "Яндекса", сообщили СМИ
Основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты РФ Алексею Кудрину 5% компании за помощь в разделении ее российского и международного бизнеса, РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:48
2022-09-23T15:48
новости компаний - экономика
экономика
аркадий волож
алексей кудрин
россия
яндекс
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты РФ Алексею Кудрину 5% компании за помощь в разделении ее российского и международного бизнеса, пишет Forbes со ссылкой на источники."Основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину 5% акций "Яндекса" за переход в компанию и помощь в разделении активов. Об этом Forbes сообщил источник, близкий к "Яндексу", и подтвердил источник, близкий к Кудрину. Глава Счетной палаты получит долю в "Яндексе" через опционы, уточнил источник, близкий к Кудрину", - говорится в статье.Издание добавляет, также со ссылкой на источника, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за рубежом, а остальные активы "Яндекса" должны будут остаться в России, и Кудрин якобы обещает помочь с этим разделением, за что ему и обещаны акции.РИА Новости направило запросы в "Яндекс" и Счетную палату.В конце июня в издании "Медуза"* появилось сообщение со ссылкой на источник, близкий к руководству "Яндекса", что акционеры рассматривают возможность приглашения Кудрина в руководство компании. Позже в тот же день в пресс-службе Счетной палаты сообщили РИА Новости, что Кудрин находится на рабочем месте, информации о его приглашении в "Яндекс" нет, а в компании сообщили, что не знают о планах Кудрина стать их сотрудником.Спустя два с половиной месяца это же издание снова подняло данную тему, написав о возможности прихода Кудрина в совет директоров компании. "Яндекс" тогда отказался комментировать публикацию, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что Кудрин якобы просил главу государства о переходе из Счетной палаты в "Яндекс".* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220822/petrov-1811374971.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220912/yandeks-1816149215.html
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новости компаний - экономика, экономика, аркадий волож, алексей кудрин, россия, яндекс
Новости компаний - Экономика, Экономика, Аркадий Волож, Алексей Кудрин, Россия, Яндекс
15:48 23.09.2022
 
Волож предложил Кудрину пять процентов акций "Яндекса", сообщили СМИ

Forbes: Волож предложил Кудрину пять процентов акций "Яндекса" за помощь в бизнесе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты РФ Алексею Кудрину 5% компании за помощь в разделении ее российского и международного бизнеса, пишет Forbes со ссылкой на источники.
"Основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину 5% акций "Яндекса" за переход в компанию и помощь в разделении активов. Об этом Forbes сообщил источник, близкий к "Яндексу", и подтвердил источник, близкий к Кудрину. Глава Счетной палаты получит долю в "Яндексе" через опционы, уточнил источник, близкий к Кудрину", - говорится в статье.
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Издание добавляет, также со ссылкой на источника, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за рубежом, а остальные активы "Яндекса" должны будут остаться в России, и Кудрин якобы обещает помочь с этим разделением, за что ему и обещаны акции.
РИА Новости направило запросы в "Яндекс" и Счетную палату.
В конце июня в издании "Медуза"* появилось сообщение со ссылкой на источник, близкий к руководству "Яндекса", что акционеры рассматривают возможность приглашения Кудрина в руководство компании. Позже в тот же день в пресс-службе Счетной палаты сообщили РИА Новости, что Кудрин находится на рабочем месте, информации о его приглашении в "Яндекс" нет, а в компании сообщили, что не знают о планах Кудрина стать их сотрудником.
Спустя два с половиной месяца это же издание снова подняло данную тему, написав о возможности прихода Кудрина в совет директоров компании. "Яндекс" тогда отказался комментировать публикацию, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что Кудрин якобы просил главу государства о переходе из Счетной палаты в "Яндекс".
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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Новости компаний - ЭкономикаЭкономикаАркадий ВоложАлексей КудринРоссияЯндекс
 
 
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