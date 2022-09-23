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Россия делает все для минимизации рисков ядерных ударов, заявил Совбез - РИА Новости, 23.09.2022
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Россия делает все для минимизации рисков ядерных ударов, заявил Совбез
Россия делает все для минимизации рисков ядерных ударов, заявил Совбез - РИА Новости, 23.09.2022
Россия делает все для минимизации рисков ядерных ударов, заявил Совбез
Россия делает все, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного оружия, возникшие отнюдь не по ее вине, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:03
2022-09-23T16:03
безопасность
совет безопасности рф
александр венедиктов
россия
ядерное оружие
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия делает все, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного оружия, возникшие отнюдь не по ее вине, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Призрак ядерной угрозы, казалось бы, ушедший в прошлое после окончания противоборства СССР и США, вновь обозначился на горизонте. Замечу, что это происходит отнюдь не по вине России, которая делала и продолжает делать все для того, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного орудия кем бы то ни было в мире", - сказал Венедиктов в пятницу на конференции к 60-летию Карибского кризиса.Карибским кризисом называют произошедшее в 1962 году обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции.
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безопасность, совет безопасности рф, александр венедиктов, россия, ядерное оружие
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Александр Венедиктов, Россия, Ядерное оружие
16:03 23.09.2022
 
Россия делает все для минимизации рисков ядерных ударов, заявил Совбез

Заместитель Патрушева Венедиктов: Россия делает все для минимизации рисков ядерных ударов

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия делает все, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного оружия, возникшие отнюдь не по ее вине, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Призрак ядерной угрозы, казалось бы, ушедший в прошлое после окончания противоборства СССР и США, вновь обозначился на горизонте. Замечу, что это происходит отнюдь не по вине России, которая делала и продолжает делать все для того, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного орудия кем бы то ни было в мире", - сказал Венедиктов в пятницу на конференции к 60-летию Карибского кризиса.
Карибским кризисом называют произошедшее в 1962 году обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции.
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БезопасностьСовет Безопасности РФАлександр ВенедиктовРоссияЯдерное оружие
 
 
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