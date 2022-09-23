https://ria.ru/20220923/yadernoe-1818973612.html
Россия делает все для минимизации рисков ядерных ударов, заявил Совбез
Россия делает все для минимизации рисков ядерных ударов, заявил Совбез - РИА Новости, 23.09.2022
Россия делает все для минимизации рисков ядерных ударов, заявил Совбез
Россия делает все, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного оружия, возникшие отнюдь не по ее вине, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:03
2022-09-23T16:03
2022-09-23T16:03
безопасность
совет безопасности рф
александр венедиктов
россия
ядерное оружие
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия делает все, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного оружия, возникшие отнюдь не по ее вине, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Призрак ядерной угрозы, казалось бы, ушедший в прошлое после окончания противоборства СССР и США, вновь обозначился на горизонте. Замечу, что это происходит отнюдь не по вине России, которая делала и продолжает делать все для того, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного орудия кем бы то ни было в мире", - сказал Венедиктов в пятницу на конференции к 60-летию Карибского кризиса.Карибским кризисом называют произошедшее в 1962 году обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции.
https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет безопасности рф, александр венедиктов, россия, ядерное оружие
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Александр Венедиктов, Россия, Ядерное оружие
Россия делает все для минимизации рисков ядерных ударов, заявил Совбез
Заместитель Патрушева Венедиктов: Россия делает все для минимизации рисков ядерных ударов