https://ria.ru/20220923/vzryv-1818842427.html

Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом

Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом - РИА Новости, 23.09.2022

Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом

Взрыв, прогремевший в Мелитополе утром, является терактом, взрывное устройство сработало возле частного дома, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:55

2022-09-23T08:55

2022-09-23T09:05

запорожская область

мелитополь

владимир рогов

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818750499_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_20f641aba2623e3147c5a44c6c38782a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Взрыв, прогремевший в Мелитополе утром, является терактом, взрывное устройство сработало возле частного дома, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что одиночный взрыв прозвучал в Мелитополе утром."Совершен очередной теракт режима Зеленского. Возле частного дома сработало взрывное устройство. Его выбросили из автомобиля. Пострадавших нет. Поврежден забор и выбиты стекла в доме. Ориентировка на автомобиль дана правоохранительным органам. Он сейчас в розыске", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, за совершением теракта стоят украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20220923/donbass-1818839215.html

запорожская область

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, мелитополь, владимир рогов, в мире