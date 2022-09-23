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Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом
Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом - РИА Новости, 23.09.2022
Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом
Взрыв, прогремевший в Мелитополе утром, является терактом, взрывное устройство сработало возле частного дома, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:55
2022-09-23T08:55
2022-09-23T09:05
запорожская область
мелитополь
владимир рогов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Взрыв, прогремевший в Мелитополе утром, является терактом, взрывное устройство сработало возле частного дома, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что одиночный взрыв прозвучал в Мелитополе утром."Совершен очередной теракт режима Зеленского. Возле частного дома сработало взрывное устройство. Его выбросили из автомобиля. Пострадавших нет. Поврежден забор и выбиты стекла в доме. Ориентировка на автомобиль дана правоохранительным органам. Он сейчас в розыске", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, за совершением теракта стоят украинские спецслужбы.
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запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, мелитополь, владимир рогов, в мире
Запорожская область, Мелитополь, Владимир Рогов, В мире
08:55 23.09.2022 (обновлено: 09:05 23.09.2022)
Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом
Власти Запорожской области назвали прогремевший в Мелитополе утром взрыв терактом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Взрыв, прогремевший в Мелитополе утром, является терактом, взрывное устройство сработало возле частного дома, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что одиночный взрыв прозвучал в Мелитополе утром.
"Совершен очередной теракт режима Зеленского. Возле частного дома сработало взрывное устройство. Его выбросили из автомобиля. Пострадавших нет. Поврежден забор и выбиты стекла в доме. Ориентировка на автомобиль дана правоохранительным органам. Он сейчас в розыске", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, за совершением теракта стоят украинские спецслужбы.