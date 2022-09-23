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Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом - РИА Новости, 23.09.2022
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Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом
Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом - РИА Новости, 23.09.2022
Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом
Взрыв, прогремевший в Мелитополе утром, является терактом, взрывное устройство сработало возле частного дома, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:55
2022-09-23T09:05
запорожская область
мелитополь
владимир рогов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Взрыв, прогремевший в Мелитополе утром, является терактом, взрывное устройство сработало возле частного дома, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что одиночный взрыв прозвучал в Мелитополе утром."Совершен очередной теракт режима Зеленского. Возле частного дома сработало взрывное устройство. Его выбросили из автомобиля. Пострадавших нет. Поврежден забор и выбиты стекла в доме. Ориентировка на автомобиль дана правоохранительным органам. Он сейчас в розыске", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, за совершением теракта стоят украинские спецслужбы.
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запорожская область, мелитополь, владимир рогов, в мире
Запорожская область, Мелитополь, Владимир Рогов, В мире
08:55 23.09.2022 (обновлено: 09:05 23.09.2022)
 
Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом

Власти Запорожской области назвали прогремевший в Мелитополе утром взрыв терактом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Мелитополе
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники полиции в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Взрыв, прогремевший в Мелитополе утром, является терактом, взрывное устройство сработало возле частного дома, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что одиночный взрыв прозвучал в Мелитополе утром.
"Совершен очередной теракт режима Зеленского. Возле частного дома сработало взрывное устройство. Его выбросили из автомобиля. Пострадавших нет. Поврежден забор и выбиты стекла в доме. Ориентировка на автомобиль дана правоохранительным органам. Он сейчас в розыске", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, за совершением теракта стоят украинские спецслужбы.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
08:21
Володин обратился к жителям Донбасса и освобожденных территорий
 
Запорожская областьМелитопольВладимир РоговВ мире
 
 
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