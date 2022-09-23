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В Белгороде открылась выставка трех художников Верещагиных - РИА Новости, 23.09.2022
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https://ria.ru/20220923/vystavka-1818958521.html
В Белгороде открылась выставка трех художников Верещагиных
В Белгороде открылась выставка трех художников Верещагиных - РИА Новости, 23.09.2022
В Белгороде открылась выставка трех художников Верещагиных
В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка "Верещагины. Свет и тени", – сообщает министерство культуры РФ. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:57
2022-09-23T15:57
музейные маршруты россии - 2022
россия
белгород
севастополь
русский музей
императорская академия художеств
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка "Верещагины. Свет и тени", – сообщает министерство культуры РФ.Выставка впервые демонстрирует в одном пространстве работы трех художников Верещагиных: известного баталиста Василия Васильевича, а также братьев Петра Петровича и Василия Петровича.Межмузейный проект объединил картины из собраний разных музеев: Русского музея, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Ростовского областного музея изобразительных искусств, Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого. Живописные работы дополняют аудио-визуальные медиа-инсталляции, созданные на базе оцифрованных экспонатов из 12 столичных и региональных музеев.Впервые выставка была показана в Российской государственной художественной галерее Севастополя. По данным министерства культуры за время работы ее посетили более трех тысяч зрителей."Братья Василий Петрович и Петр Петрович Верещагины, воспитанные на иконописных традициях русского севера, родившись в Перми в семье потомственных иконописцев, успешно отучились в Императорской Академии художеств, активно опирались в своем творчестве на мощный фундамент художественной традиции. Василий Васильевич Верещагин – из семьи потомственных военных, непосредственно участвовавший в боевых действиях в Средней Азии и Турции, прославлен в истории искусства как художник-баталист", – отмечает Виталий Зотов, директор Российской государственной художественной галереи.Для Белгородского государственного художественного музея эта экспозиция стала экспериментом. "В рамках этой выставки объединены два направления: с одной стороны показ оригинальных произведений искусства – картин художников Верещагиных, с другой – это новые технологии и мультимедиа", – пояснила директор Белгородского Государственного художественного музея Лукьянова.
https://ria.ru/20220919/rostovskiemuzei-1817903565.html
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россия, белгород, севастополь, русский музей, императорская академия художеств
Музейные маршруты России - 2022, Россия, Белгород, Севастополь, Русский музей, Императорская академия художеств
15:57 23.09.2022
 

В Белгороде открылась выставка трех художников Верещагиных

© Фото предоставлено министерством культуры Российской ФедерацииТатьяна Лукьянова, директор Белгородского Государственного художественного музея
Татьяна Лукьянова, директор Белгородского Государственного художественного музея
© Фото предоставлено министерством культуры Российской Федерации
Татьяна Лукьянова, директор Белгородского Государственного художественного музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка "Верещагины. Свет и тени", – сообщает министерство культуры РФ.
Выставка впервые демонстрирует в одном пространстве работы трех художников Верещагиных: известного баталиста Василия Васильевича, а также братьев Петра Петровича и Василия Петровича.
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Межмузейный проект объединил картины из собраний разных музеев: Русского музея, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Ростовского областного музея изобразительных искусств, Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого. Живописные работы дополняют аудио-визуальные медиа-инсталляции, созданные на базе оцифрованных экспонатов из 12 столичных и региональных музеев.
Впервые выставка была показана в Российской государственной художественной галерее Севастополя. По данным министерства культуры за время работы ее посетили более трех тысяч зрителей.
© Фото предоставлено министерством культуры Российской ФедерацииВыставка "Верещагины. Свет и тени"
Выставка Верещагины. Свет и тени
© Фото предоставлено министерством культуры Российской Федерации
Выставка "Верещагины. Свет и тени"
"Братья Василий Петрович и Петр Петрович Верещагины, воспитанные на иконописных традициях русского севера, родившись в Перми в семье потомственных иконописцев, успешно отучились в Императорской Академии художеств, активно опирались в своем творчестве на мощный фундамент художественной традиции. Василий Васильевич Верещагин – из семьи потомственных военных, непосредственно участвовавший в боевых действиях в Средней Азии и Турции, прославлен в истории искусства как художник-баталист", – отмечает Виталий Зотов, директор Российской государственной художественной галереи.
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Для Белгородского государственного художественного музея эта экспозиция стала экспериментом. "В рамках этой выставки объединены два направления: с одной стороны показ оригинальных произведений искусства – картин художников Верещагиных, с другой – это новые технологии и мультимедиа", – пояснила директор Белгородского Государственного художественного музея Лукьянова.
 
Музейные маршруты России - 2022РоссияБелгородСевастопольРусский музейИмператорская академия художеств
 
 
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