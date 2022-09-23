https://ria.ru/20220923/vystavka-1818958521.html

В Белгороде открылась выставка трех художников Верещагиных

В Белгороде открылась выставка трех художников Верещагиных - РИА Новости, 23.09.2022

В Белгороде открылась выставка трех художников Верещагиных

В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка "Верещагины. Свет и тени", – сообщает министерство культуры РФ. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:57

2022-09-23T15:57

2022-09-23T15:57

музейные маршруты россии - 2022

россия

белгород

севастополь

русский музей

императорская академия художеств

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818959269_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_cb2243564492a0f64a1949923c3e3b67.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка "Верещагины. Свет и тени", – сообщает министерство культуры РФ.Выставка впервые демонстрирует в одном пространстве работы трех художников Верещагиных: известного баталиста Василия Васильевича, а также братьев Петра Петровича и Василия Петровича.Межмузейный проект объединил картины из собраний разных музеев: Русского музея, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Ростовского областного музея изобразительных искусств, Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого. Живописные работы дополняют аудио-визуальные медиа-инсталляции, созданные на базе оцифрованных экспонатов из 12 столичных и региональных музеев.Впервые выставка была показана в Российской государственной художественной галерее Севастополя. По данным министерства культуры за время работы ее посетили более трех тысяч зрителей."Братья Василий Петрович и Петр Петрович Верещагины, воспитанные на иконописных традициях русского севера, родившись в Перми в семье потомственных иконописцев, успешно отучились в Императорской Академии художеств, активно опирались в своем творчестве на мощный фундамент художественной традиции. Василий Васильевич Верещагин – из семьи потомственных военных, непосредственно участвовавший в боевых действиях в Средней Азии и Турции, прославлен в истории искусства как художник-баталист", – отмечает Виталий Зотов, директор Российской государственной художественной галереи.Для Белгородского государственного художественного музея эта экспозиция стала экспериментом. "В рамках этой выставки объединены два направления: с одной стороны показ оригинальных произведений искусства – картин художников Верещагиных, с другой – это новые технологии и мультимедиа", – пояснила директор Белгородского Государственного художественного музея Лукьянова.

https://ria.ru/20220919/rostovskiemuzei-1817903565.html

https://ria.ru/20220823/inklyuzivnyyturizm-1811289185.html

россия

белгород

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белгород, севастополь, русский музей, императорская академия художеств